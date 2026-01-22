РУ
    10:53, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан и Монголия договорились о защите пенсионных прав граждан

    Депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат РК
    Фото: senate.parlam.kz

    Ратификация соглашения позволит развивать сотрудничество между Правительствами двух стран в пенсионной сфере и обеспечит права граждан двух стран в сфере пенсионного обеспечения.

    Соглашением регулируются отношения в части назначения солидарной пенсии гражданам и предусматривается взаимозачет трудового стажа за периоды военной службы, обучения в организациях высшего и среднего специального образования. Кроме этого, устанавливает подтверждение трудового стажа, необходимого для зачета трудового стажа при назначении пенсионных выплат на территории двух стран.

    Также будет рассмотрен новый вид сотрудничества между Казахстаном и Монголией по экспорту накопительной части пенсий из Казахстана.

    — Принятие Закона будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между двумя государствами, — отмечено в заключении к законопроекту.

    Ранее депутаты Сената одобрили ратификацию соглашения с Францией о реадмиссии граждан.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
