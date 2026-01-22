Казахстан и Монголия договорились о защите пенсионных прав граждан

Ратификация соглашения позволит развивать сотрудничество между Правительствами двух стран в пенсионной сфере и обеспечит права граждан двух стран в сфере пенсионного обеспечения.

Соглашением регулируются отношения в части назначения солидарной пенсии гражданам и предусматривается взаимозачет трудового стажа за периоды военной службы, обучения в организациях высшего и среднего специального образования. Кроме этого, устанавливает подтверждение трудового стажа, необходимого для зачета трудового стажа при назначении пенсионных выплат на территории двух стран.

Также будет рассмотрен новый вид сотрудничества между Казахстаном и Монголией по экспорту накопительной части пенсий из Казахстана.

— Принятие Закона будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между двумя государствами, — отмечено в заключении к законопроекту.

