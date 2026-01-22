Сенат одобрил ратификацию соглашения с Францией о реадмиссии граждан

Закон направлен на обеспечение эффективного, упорядоченного и взаимовыгодного механизма возвращения лиц, которые незаконно въехали, находятся либо проживают на территории государств, а также на предотвращение злоупотреблений миграционными режимами.

Как указано в заключении к документу, соглашение предлагает детально регламентированную систему правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизма реадмиссии и транзита лиц.

В частности:

устанавливаются четкие определения основных понятий, включая реадмиссию, транзит, компетентные органы, граждан третьих государств и лиц без гражданства, что обеспечивает единообразное толкование и применение норм;

закрепляются обязательства сторон по безусловному приему собственных граждан, а также условия и основания реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства;

определяется порядок подачи, рассмотрения и ответа на ходатайства о реадмиссии и транзите, включая конкретные сроки, формы документов и способы обмена информацией;

регламентируются процедуры идентификации лиц, в том числе путем документального подтверждения гражданства, проведения консульских собеседований и использования доказательств различного уровня;

устанавливаются правила выдачи проездных документов, организации передачи лиц, использования воздушного транспорта, а также условия сопровождения реадмиссируемых лиц;

подробно описываются основания для отказа в транзите, включая угрозы жизни и здоровью, риск преследования, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или смертной казни, а также соображения национальной безопасности и общественного порядка;

вводятся строгие гарантии защиты персональных данных, включая требования к их обработке, хранению, передаче и уничтожению, а также право лица на судебную защиту;

определяются финансовые обязательства Сторон, включая распределение транспортных и транзитных расходов;

закрепляются механизмы экспертных консультаций, обмена информацией, внесения изменений в Соглашение и разрешения возможных споров.

— Таким образом, Закон формирует прозрачную и предсказуемую систему взаимодействия между компетентными органами Казахстана и Франции, минимизируя правовые пробелы и административные риски. Принятие и реализация данного Закона позволит значительно повысить эффективность государственной политики Республики Казахстан в сфере миграционного контроля и международного сотрудничества, — отмечено в заключении.

Ожидается:

сокращение числа иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории государств Сторон;

усиление борьбы с организованной преступностью и каналами незаконной миграции;

повышение уровня национальной и общественной безопасности, а также защищенности государственных границ;

упрощение и ускорение процедур возврата лиц при одновременном соблюдении их прав;

снижение административной и финансовой нагрузки на государственные органы за счет четко регламентированных процедур и распределения ответственности;

укрепление доверия и практического взаимодействия между Республикой Казахстан и Французской Республикой, а также углубление сотрудничества с Европейским союзом в сфере миграции и безопасности;

повышение международного авторитета Республики Казахстан как государства, последовательно соблюдающего нормы международного права и принимающего активное участие в решении глобальных миграционных вызовов.





Ранее Казахстан ратифицировал соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц.