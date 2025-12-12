РУ
    13:16, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана считает необходимым продолжить оказание помощи Афганистану

    Глава государства принял участие в работе Форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Работа интернета в Афганистане восстановлена спустя 48 часов
    Фото: Anadolu

    В своей речи Президент Казахстана также отметил, что считает необходимым продолжить оказание помощи Афганистану.

    — Важной платформой для координации сотрудничества в данном направлении призван стать созданный в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Активную роль в укреплении стабильности и безопасности играет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, данный форум показал свою политическую востребованность. Благодарим наших друзей за поддержку деятельности этого форума, включая преобразование СВМДА в полноценный международный институт, — отметил он.

    Напомним, вчера Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

    Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.

