Президент Казахстана считает необходимым продолжить оказание помощи Афганистану

В своей речи Президент Казахстана также отметил, что считает необходимым продолжить оказание помощи Афганистану.

— Важной платформой для координации сотрудничества в данном направлении призван стать созданный в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Активную роль в укреплении стабильности и безопасности играет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, данный форум показал свою политическую востребованность. Благодарим наших друзей за поддержку деятельности этого форума, включая преобразование СВМДА в полноценный международный институт, — отметил он.

Напомним, вчера Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.