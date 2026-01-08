РУ
    13:07, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан поставил продукцию странам Организации тюркских государств на $7,6 млрд

    Казахстан активнее всего экспортирует в страны Организации тюркских государств медь, нефть, зерно и сельхозтовары, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Данные о торговом обороте Казахстана со странами организации представил вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев на третьей Генеральной Ассамблее Союза тюркских торгово-промышленных палат.

    Общий объем взаимной торговли Казахстана со странами ОТГ составил 10,4 млрд. Наибольший товарооборот пришелся на следующие государства:

    — Турция — 4,36 млрд долларов;
    — Узбекистан — 3,88 млрд долларов;
    — Кыргызстан — 1,78 млрд долларов;
    — Азербайджан — 0,39 млрд долларов.

    Совокупно на эти страны приходится практически весь объем взаимной торговли в рамках организации.

    При этом экспорт Казахстана в страны ОТГ достиг 7,6 млрд долларов, увеличившись на 17,1%, тогда как импорт составил 2,8 млрд долларов. В итоге положительное торговое сальдо составило 4,8 млрд долларов.

    По словам вице-министра, эта динамика отражает возрастающий спрос на казахстанскую продукцию на рынках тюркских государств.

    — Рост экспорта обеспечен прежде всего за счёт увеличения поставок меди и катодов из меди, сырой нефти, пшеницы, нефтепродуктов, подсолнечного масла, а также продукции металлургии и агропромышленного комплекса. Это свидетельствует не только о сохранении сырьевой составляющей, но и о расширении номенклатуры товаров с более высокой добавленной стоимостью, — отметил Дарбаев.

    Как сообщалось ранее, всего Казахстан экспортировал товаров на 64,6 млрд долларов в 2025 году. 

    Напомним, Казахстан возглавил Союз торгово-промышленных палат тюркоязычных стран в 2026 году.

    Организация тюркских государств Миннацэкономики Торговля ОТГ Экспорт Экономика
