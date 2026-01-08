Казахстан поставил продукцию странам Организации тюркских государств на $7,6 млрд

Данные о торговом обороте Казахстана со странами организации представил вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев на третьей Генеральной Ассамблее Союза тюркских торгово-промышленных палат.

Общий объем взаимной торговли Казахстана со странами ОТГ составил 10,4 млрд. Наибольший товарооборот пришелся на следующие государства:

— Турция — 4,36 млрд долларов;

— Узбекистан — 3,88 млрд долларов;

— Кыргызстан — 1,78 млрд долларов;

— Азербайджан — 0,39 млрд долларов.

Совокупно на эти страны приходится практически весь объем взаимной торговли в рамках организации.

При этом экспорт Казахстана в страны ОТГ достиг 7,6 млрд долларов, увеличившись на 17,1%, тогда как импорт составил 2,8 млрд долларов. В итоге положительное торговое сальдо составило 4,8 млрд долларов.

По словам вице-министра, эта динамика отражает возрастающий спрос на казахстанскую продукцию на рынках тюркских государств.



— Рост экспорта обеспечен прежде всего за счёт увеличения поставок меди и катодов из меди, сырой нефти, пшеницы, нефтепродуктов, подсолнечного масла, а также продукции металлургии и агропромышленного комплекса. Это свидетельствует не только о сохранении сырьевой составляющей, но и о расширении номенклатуры товаров с более высокой добавленной стоимостью, — отметил Дарбаев.

Как сообщалось ранее, всего Казахстан экспортировал товаров на 64,6 млрд долларов в 2025 году.

Напомним, Казахстан возглавил Союз торгово-промышленных палат тюркоязычных стран в 2026 году.