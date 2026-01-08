Казахстан возглавил Союз торгово-промышленных палат тюркоязычных стран в 2026 году

В период председательства в TCCI в 2026 году Казахстан планирует сосредоточить внимание на реализации практических проектов в сфере промышленной кооперации, формировании портфеля совместных проектов и развитии транспортно-логистических коридоров, включая Средний коридор и направление «Север–Юг».

Президентом Тюркской торгово-промышленной палаты (TCCI) на 2026 год сроком на один год был назначен Раимбек Баталов.

По его словам, для Казахстана тюркское направление является одним из приоритетных внешнеэкономических политик.

— Важно подчеркнуть, что данная динамика формируется за счет расширения поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью. Существенно вырос экспорт зерна с подсолнечным маслом, нефтехимической продукции, продовольственных товаров и переработанных материалов. Это свидетельствует о переходе от простой торговли к более сложным формам промышленной и агропромышленной операции и созданию заделов для совместных производственных цепочек, — отметил Баталов.

По итогам января-октября 2025 года взаимный товарооборот достиг 11 млрд долларов США, увеличившись более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт Казахстана вырос на 16,6% — до 7,9 млрд долларов США.

Напомним, торгово-промышленная палата тюркских стран была создана в 2019 году. Основной задачей является развитие экономической кооперации между тюркскими странами. В состав союза входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Туркменистан, а также Венгрия. Тюркское экономическое пространство сегодня охватывает более 180 млн человек.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать в рамках Организации тюркских государств Совет передового опыта по энергоэффективности.