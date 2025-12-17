Казахстан экспортировал товаров на 64,6 млрд долларов

Как сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства, объем экспорта достиг 64,6 млрд долларов, из которых 23,3 млрд долларов пришлось на обработанные товары. Импорт составил 51,7 млрд долларов.

Таким образом, сохраняется положительное сальдо внешней торговли — торговый баланс превысил 12,9 млрд долларов.

Он также сообщил, что в обрабатывающей промышленности производство выросло на 5,9%. Показатели увеличились в 17 регионах страны. Наибольший рост — в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкенте.

Снижение объемов производства наблюдается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Мангистауской областях.

По словам Жумангарина, рост в обрабатывающей промышленности обеспечен за счет увеличения производства в машиностроении — на 11,6%, в том числе в автомобилестроении — на 15,2%, а также в производстве электрооборудования — на 16,7%.

Ранее сообщалось, что экспорт зерна из Казахстана вырос на треть.