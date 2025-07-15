Казахстан пересматривает подход к СРП на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане

– Что касается условий, по которым осваиваются крупные нефтяные проекты – это соглашение о разделе продукции. Есть такое мнение, что интересы страны значительно ущемлены. Мы сейчас начинаем переговоры с нашими партнерами по консорциуму для заключения новых СРП на новый период, – сказал Премьер-министр.

Он подчеркнул, что Казахстан намерен отстаивать национальные интересы, действуя при этом в рамках международных обязательств.

– Конечно, речь не идет о грубом пересмотре каких-то контрактов, потому что этот вопрос очень чувствительный и влияет на инвестиционный климат. Поэтому мы будем проводить эту работу взвешенно, — добавил глава Кабмина.

В начале июля Министерство энергетики РК сообщило, что реализация проекта строительства ГПЗ на месторождении Карачаганак в рамках действующего СРП с участием акционеров проекта прекращена. Ранее Минэнерго заявляло, готово к сценарию возможного ухудшения ситуации с переработкой газа и риском дефицита товарного газа на внутреннем рынке, в случае если строительство газоперерабатывающего завода будет отложено.

Также напомним, что 28 мая Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу со старшим вице-президентом компании ExxonMobil Питером Ларденом. Во время встречи внимание было уделено текущему статусу и ходу реализации ключевых совместных проектов, включая Тенгизское и Кашаганское месторождения, а также дальнейшую эксплуатацию системы трубопроводов Каспийского трубопроводного консорциума. Особо был отмечен запуск проекта будущего расширения на Тенгизе, который усилит позиции Казахстана на мировом энергетическом рынке.

По словам заместителя председателя правления АО «НК КазМунайГаз» Асета Магауова, проект расширения Тенгиза вышел на полную мощность.

Прямые выплаты Казахстану от деятельности компании «Тенгизшевройл» (ТШО) с 1993 года превысили 203 млрд долларов США. Об этом сообщалось в отчете компании по итогам первого квартала 2025 года.