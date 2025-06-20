Проект расширения Тенгиза вышел на полную мощность
Проект будущего расширения ТШО работает на полной мощности. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «НК КазМунайГаз» Асет Магауов на заседании общественного совета АО «Самрук-Қазына», передает корреспондент агентства Kazinform.
По итогам 5 месяцев 2025 года, объем добычи нефти составил 10,8 млн тонн, что выше плана на 5% или 535 тыс. тонн.
- Рост добычи обеспечен за счет запуска в январе 2025 года Проекта будущего расширения ТШО. В настоящее время Проект работает на полной мощности, - сказал Асет Магауов.
Также, по итогам 5 месяцев 2025 года, объем добычи газа составил 4,76 млн тонн, что выше плана на 9% или 385 млн. м3. В этом году планируется бурение и обустройство скважин на м. Восточный и Центральный Урихтау.
Ранее сообщалось, что Павлодарский нефтехимзавод приступил к проведению планово-предупредительных работ.