Проект расширения Тенгиза вышел на полную мощность

По итогам 5 месяцев 2025 года, объем добычи нефти составил 10,8 млн тонн, что выше плана на 5% или 535 тыс. тонн.

- Рост добычи обеспечен за счет запуска в январе 2025 года Проекта будущего расширения ТШО. В настоящее время Проект работает на полной мощности, - сказал Асет Магауов.

Также, по итогам 5 месяцев 2025 года, объем добычи газа составил 4,76 млн тонн, что выше плана на 9% или 385 млн. м3. В этом году планируется бурение и обустройство скважин на м. Восточный и Центральный Урихтау.

Ранее сообщалось, что Павлодарский нефтехимзавод приступил к проведению планово-предупредительных работ.