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    14:00, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Павлодарский нефтехимзавод приступил к проведению планово-предупредительных работ

    18 июня 2025 года, в соответствии с требованиями Закона РК «О гражданской защите» в области промышленной безопасности и утверждённым графиком Министерства энергетики, на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) начались мероприятия по проведению планово-предупредительных работ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании КазМунайГаз.

    Павлодарский нефтехимзавод приступил к проведению планово-предупредительных работ
    Фото: КазМунайГаз

    В рамках работ запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением (более 110 единиц), а также технологических трубопроводов (более 930 единиц — 141 843 погонных метров).

    Для выполнения планово-предупредительных работ мобилизовано 1 100 человек и порядка 107 единиц специальной техники.

    При этом отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК. Накопленный запас нефтепродуктов на начало ППР в резервуарах завода составил:

    - автобензин — 35 тыс. тонн;

    - дизельное топливо — 45 тыс. тонн;

    - авиатопливо — 14 тыс. тонн.

    Параллельно проведена работа по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ. Указанные меры направлены прежде всего для удовлетворения потребностей социально значимых секторов экономики, а также для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.

    Завершение работ планируется до 17 июля 2025 года.

    Теги:
    Регионы КазМунайГаз Нефть Павлодарская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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