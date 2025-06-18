Павлодарский нефтехимзавод приступил к проведению планово-предупредительных работ

В рамках работ запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением (более 110 единиц), а также технологических трубопроводов (более 930 единиц — 141 843 погонных метров).

Для выполнения планово-предупредительных работ мобилизовано 1 100 человек и порядка 107 единиц специальной техники.

При этом отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК. Накопленный запас нефтепродуктов на начало ППР в резервуарах завода составил:

- автобензин — 35 тыс. тонн;

- дизельное топливо — 45 тыс. тонн;

- авиатопливо — 14 тыс. тонн.

Параллельно проведена работа по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ. Указанные меры направлены прежде всего для удовлетворения потребностей социально значимых секторов экономики, а также для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.

Завершение работ планируется до 17 июля 2025 года.