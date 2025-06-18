Павлодарский нефтехимзавод приступил к проведению планово-предупредительных работ
18 июня 2025 года, в соответствии с требованиями Закона РК «О гражданской защите» в области промышленной безопасности и утверждённым графиком Министерства энергетики, на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) начались мероприятия по проведению планово-предупредительных работ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании КазМунайГаз.
В рамках работ запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением (более 110 единиц), а также технологических трубопроводов (более 930 единиц — 141 843 погонных метров).
Для выполнения планово-предупредительных работ мобилизовано 1 100 человек и порядка 107 единиц специальной техники.
При этом отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК. Накопленный запас нефтепродуктов на начало ППР в резервуарах завода составил:
- автобензин — 35 тыс. тонн;
- дизельное топливо — 45 тыс. тонн;
- авиатопливо — 14 тыс. тонн.
Параллельно проведена работа по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ. Указанные меры направлены прежде всего для удовлетворения потребностей социально значимых секторов экономики, а также для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.
Завершение работ планируется до 17 июля 2025 года.