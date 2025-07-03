РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:58, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Строительство ГПЗ на Карачаганаке в рамках СРП прекращено

    Об этом сообщило Министерство энергетики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение
    Фото: psa.kz

    — Министерство энергетики Республики Казахстан информирует, что реализация проекта строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак в рамках действующего Соглашения о разделе продукции (СРП) с участием акционеров проекта прекращена, — говорится в сообщении ведомства.

    Также отмечается, что на текущем этапе Министерством инициирована проработка альтернативных механизмов реализации проекта за рамками Соглашения, с приоритетным привлечением национальных компаний.

    Ранее мы писали, что $1 млрд дополнительно требовали акционеры Карачаганака на строительство ГПЗ. 

    Будущее Карачаганакского ГПЗ: Минэнерго представило план «Б». 

    Теги:
    Минэнерго РК Заводы Энергетика Карачаганак Газ
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают