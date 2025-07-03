Строительство ГПЗ на Карачаганаке в рамках СРП прекращено

— Министерство энергетики Республики Казахстан информирует, что реализация проекта строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак в рамках действующего Соглашения о разделе продукции (СРП) с участием акционеров проекта прекращена, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что на текущем этапе Министерством инициирована проработка альтернативных механизмов реализации проекта за рамками Соглашения, с приоритетным привлечением национальных компаний.

Ранее мы писали, что $1 млрд дополнительно требовали акционеры Карачаганака на строительство ГПЗ.

Будущее Карачаганакского ГПЗ: Минэнерго представило план «Б».