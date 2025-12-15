Казахстан не исключает самостоятельное строительство ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске

Как сообщил министр Ерлан Аккенженов, осенью стартовали земляные работы и подготовка площадки для ТЭЦ в Кокшетау. Этот проект реализует «Самрук Энерго».

– Касательно двух остальных ТЭЦ на сегодняшний момент мы не получили ответ по льготному финансированию с Российской Федерации. Данный вопрос поднимается казахстанской стороной в удобные моменты. Пока о льготном межгосударственном кредите у нас ответа со стороны Российской Федерации нет. В будущем, если ситуация будет складываться таким же образом, Казахстану придется эти проекты реализовывать самостоятельно, – ответил Аккенженов.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ — в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Однако позже стало известно, что страна реализует эти проекты самостоятельно. Строительство ТЭЦ в Кокшетау уже перешло в активную фазу.

В октябре в АО «Самрук-Энерго» при этом отметили, что Россия все еще может принять участие в строительстве ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.

Напомним, ранее Минэнерго сообщало, что ТЭЦ в Кокшетау будет полностью введен в эксплуатацию в 2029 году, в Усть-Каменогорске — в 2031 году, в Семее — в 2032 году.