    10:43, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Россия все еще может принять участие в строительстве ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске

    Председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов прокомментировал вопрос строительства ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ТЭЦ в Костанайской области
    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    Напомним, в январе 2025 года сообщалось, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ — в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Однако позже стало известно, что страна реализует эти проекты самостоятельно. Строительство ТЭЦ в Кокшетау уже перешло в активную фазу.

    — По строительству ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске сейчас ведется подготовительная работа, в том числе по организации финансирования. Рассматриваются различные варианты — как собственные источники, так и российское финансирование, предложенное в рамках межправительственных соглашений. Сейчас с российской стороной прорабатываются финальные условия, окончательного решения по источнику финансирования пока нет. После его определения будет проведена работа по выбору подрядчиков. В реализации проектов могут участвовать как российские компании, так и международные консорциумы, — сообщил Кайрат Максутов на брифинге в Правительстве.

    По его словам, завершение строительства ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске запланировано на вторую половину 2029 года.

    Ранее на заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил компании «Самрук-Энерго» ускорить подготовку к запуску проектов.

    — Компании «Самрук-Энерго» до конца марта следующего года завершить все необходимые мероприятия для начала строительных работ по ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск. При этом, необходимо обеспечить соблюдение норм передовых экологических стандартов по выбросам вредных веществ, — подчеркнул Премьер-министр.

    Карина Кущанова
