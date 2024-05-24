Казахстан может взять кредит у России на строительство ТЭЦ

Министерство энергетики РК опубликовало проект соглашения между Казахстаном и Россией о строительстве трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Согласно данному соглашению, российская сторона рассмотрит возможность выдачи льготного займа на проведение работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ответственными по реализации проекта стали «Самрук-Энерго» с казахстанской стороны и «ИНТЕР РАО – Экспорт» с российской. Оба вправе создать специализированные аффилированные компании.

Стороны поделили весь процесс строительства ТЭЦ на три этапа. Первый этап включает в себя разработку проектной документации с проведением требуемых экспертиз по каждому из трех проектов с учетом возможного последующего перевода ТЭЦ с угля на природный газ. Этот этап будет реализован за счет «Самрук-Энерго».

На втором и третьем этапах запланированы поставка необходимого оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы генерирующего оборудования и системы газоочистки. Причем на этих этапах должна быть предусмотрена необходимость обеспечения доли российских товаров.

К тому же казахстанская сторона может взять кредит у российской экспортной организации на строительство ТЭЦ под гарантию «Самрук-Энерго» и под залог прав заказчика.

- Российская сторона с соблюдением требований действующих механизмов государственной поддержки экспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрит возможность предоставления льготных (субсидированных) процентных ставок по кредитам, предоставляемым российскими финансирующими организациями, в целях финансирования поставок высокотехнологичной продукции российского производства, работ и услуг по контрактам, – говорится в соглашении.

В Министерстве энергетики отметили, что работы по строительству ТЭЦ начнутся только после завершения процедуры ратификации. И только после этого станут известны условия и детали финансирования проектов.

Напомним, в апреле Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.