Казахстан и Татарстан — пример цивилизационного синтеза тюркских народов — Ирада Аюпова

В ходе пленарных заседаний и тематических дискуссий международного симпозиума по истории Золотой Орды участники рассмотрели вопросы исторического наследия Золотой Орды, ее влияния на развитие государственности, дипломатических отношений, культурного обмена и формирования единого евразийского пространства, передает Kazinform.

Особое внимание было уделено сохранению и популяризации историко-культурного наследия народов Великой степи.

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова отметила высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, подчеркнув историческую общность и многовековые связи тюркских народов.

— Казахстан и Татарстан, между которыми установлен высокий уровень сотрудничества, служат уникальным примером цивилизационного синтеза, в основе которого лежит многовековое переплетение судеб тюркских народов. Во многом это обусловлено наследием Золотой Орды, которая выступала ключевым историческим узлом, соединившим Восток и Запад. Орда создала устойчивую политическую систему, объединившую обширные территории, — систему, в которой централизованное управление сочеталось с широкой автономией регионов, — подчеркнула она.

Участники симпозиума отметили, что изучение наследия Золотой Орды имеет важное значение для развития современных гуманитарных исследований, укрепления международного научного взаимодействия и продвижения общих культурно-исторических ценностей на международном уровне.

Напомним, в Астане прошел международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность».

Глава государства отметил, что в стране была проведена масштабная работа по популяризации нематериального культурного наследия народа.

Президент заявил, что Золотая Орда в своем развитии, по сравнению со многими государствами того времени, строго придерживалась принципа стратегической открытости и подчеркнул важность объективного подхода к истории.

Серию материалов по истории Золотой Орды, в которых приводится мнение исследователей, историков, экспертов, читайте здесь.