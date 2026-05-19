Золотая Орда придерживалась принципа стратегической открытости — Глава государства

Золотая Орда в своем развитии, по сравнению со многими государствами того времени, строго придерживалась принципа стратегической открытости. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Главы государства, в настоящее время в изучении денежной системы Золотой Орды ученые делают важные открытия.

— Археологи находят десятки ранее неизвестных монетных дворов. По оценкам специалистов, в период наивысшего расцвета в Золотой Орде было отчеканено около 28 миллионов серебряных монет. Сегодня общее количество ордынских монет в государственных и частных коллекциях достигает одного миллиона, — отметил Президент.

Он также обратил внимание на возможную историческую связь с названием национальной валюты Казахстана.

— Название национальной валюты Казахстана — тенге — восходит к слову «данг», используемому в Улусе Джучи. Корень слова «деньги» также, возможно, связан с этим понятием. Это нельзя рассматривать лишь как лингвистическое совпадение. Это конкретное свидетельство существования развитой денежной системы в эпоху Золотой Орды. Золотая Орда полностью контролировала северное ответвление Великого шелкового пути и развивала степь как безопасный транспортный коридор, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Через территорию Улуса Джучи перевозились тысячи тонн товаров.

— В частности, из Китая доставлялся шелк, из Индии — специи, с территории Руси — меха, а из Европы, Ближнего и Среднего Востока — изделия ремесленников. Золотая Орда, в отличие от многих государств того времени, строго придерживалась принципа стратегической открытости. Этот подход отражался и в устройстве городов: в период расцвета они не были окружены высокими крепостными стенами и развивались как открытые торговые центры с свободным движением людей. Этот опыт полностью опровергает распространенные мифы о постоянных конфликтах между кочевниками и городами. Напротив, эти связи заложили основу одной из наиболее эффективных моделей государственности Средневековья, — отметил Президент.

В ходе симпозиума Глава государства также подчеркнул, что Золотая Орда была крупным политическим образованием, которое связывало Восток и Запад и оказывало значительное влияние на развитие цивилизаций и формирование государств.

19 мая в Астане проходит Международный симпозиум по истории Золотой Орды. Глава государства заявил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с ЮНЕСКО.

