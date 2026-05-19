Международный симпозиум по истории Золотой Орды проходит в Астане

Сегодня, 19 мая, в Астане с участием Президента Касым-Жомарта Токаева во Дворце Независимости проходит Международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, в январе этого года на V заседании Национального курултая в Кызылорде Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах провести международный симпозиум, посвященный истории Золотой Орды, с участием ведущих ученых со всего мира.

Как отметили в Министерстве культуры и информации, проведение симпозиума способствует укреплению национальной идентичности Казахстана и продвижению страны как одного из правопреемников Золотой Орды. Кроме того, мероприятие позволит повысить международный научный авторитет Казахстана в исследовании эпохи Великой степи.

В мероприятии принимают участие делегации из более чем 20 стран мира. В их числе историки-медиевисты, археологи, востоковеды, тюркологи, монголоведы, нумизматы, эпиграфисты, политологи, культурологи, искусствоведы, дипломаты и представители международных организаций.

