Президент Казахстана подчеркнул важность объективного подхода к истории

В Астане на международном симпозиуме по Золотой Орде Президент Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы интерпретации мировой истории и ее роли в объединении народов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Главы государства, в условиях напряженной геополитической ситуации особенно важно находить в историческом наследии вдохновляющие примеры формирования мирных отношений и диалоговых платформ.

— В нынешней крайне сложной, напряженной геополитической ситуации важно уметь находить в истории человечества убедительные и вдохновляющие факты выстраивания созидательных конструкций и диалоговых платформ, не замыкаясь на мрачной хронологии войн, — отметил Президент.

Он подчеркнул, что мировая историческая летопись традиционно уделяет больше внимания вооруженным конфликтам, поскольку они легче поддаются описанию, чем процессы мирного развития и созидания.

— Понимаю, это нелегкая задача потому, что вся мировая летопись от древнейших времен до настоящего времени щедра на подробное описание именно войн и вооруженных конфликтов. Причина понятна: войны с их неисчерпаемым конфронтационным потенциалом гораздо легче поддаются описанию, нежели монотонные процессы созидания в условиях мирной жизни, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в условиях, когда мировое сообщество подошло к своего рода исторической развилке и стоит перед цивилизационным выбором, особенно важно объединить усилия авторитетных ученых для осмысления общей истории как фактора единения народов.

— Здесь важно понимать, что историческая оценка должна быть абсолютно объективной и политически нейтральной. Принцип «историю творят только сильные и пишут победители», надо признать, носит антинаучный характер: раз победителей не судят, то и в мировой истории им должно быть уготовано самое почетное место, куда стекаются все комплиментарные оценки исследователей. А малым и средним странам, тем более, потерпевшим поражения на полях брани в прошлом придется довольствоваться ролью исторических «заднескамеечников»., — отметил Президент.

Глава государства также отметил, что в стране начался активный процесс пересмотра устаревших догм и стереотипов, которые в угоду политическим амбициям низводят некогда могучие степные империи до статуса так называемых «недогосударств» и даже позиционируют кочевые народы как дикую, стихийную силу, вышедшую за рамки исторического контекста.

