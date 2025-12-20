Казахстан и Япония подписали ряд двусторонних документов в сфере атомной энергии

Как сообщили в Агентстве по атомной энергии, подписание состоялось в рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию и участия в саммите глав государств формата «Центральная Азия – Япония»18–20 декабря 2025 года.

Стороны подписали:

Меморандум о сотрудничестве в области исследований и разработок высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Японским агентством по атомной энергии); Меморандум об укреплении сотрудничества в области прикладных исследований (между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Японским агентством по атомной энергии); Меморандум о сотрудничестве в области расширения научных связей (между Национальным ядерным центром Республики Казахстан и Marubeni Utility Services Ltd.); Меморандум о взаимопонимании в области обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами (между Национальным ядерным центром Республики Казахстан и Muroosystems Corporation); Меморандум о взаимопонимании в области научных исследований и разработок в сфере мирного использования атомной энергии (между Национальным ядерным центром Республики Казахстан и Научно-исследовательским институтом ядерной инженерии Университета Фукуи); Коммерческий контракт на проведение технико-экономического обоснования облучательного испытания топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (между Институтом ядерной физики, Японским агентством по атомной энергии и Marubeni Utility Services Ltd.).

Подписанные документы отражают достигнутые договоренности и создают основу для дальнейшего расширения взаимодействия между Республикой Казахстан и Японией в области мирного использования атомной энергии и научно-технологического сотрудничества.

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Глава государства отметил, что в рамках его визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов.

Также сообщалось о том, что компании группы «Самрук-Қазына» подписали 9 документов на $1,5 млрд в рамках официального визита Главы государства в Японию.