Казахстан и Япония расширяют сотрудничество в экологии, горнодобыче и логистике

Как сообщает Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына», в рамках официального визита Президента Республики Казахстан в Японию между компаниями «Самрук-Қазына» и японскими партнерами подписан ряд стратегически важных соглашений, охватывающих энергетику, финансы, экологию, транспорт, горнодобывающий сектор и цифровизацию.

• Зонтичное Соглашение о сотрудничестве «Самрук-Қазына» с Marubeni Corporation.

• Рамочное соглашение между Aktas Energy (СП между «Самрук-Қазына» и Total Energies) с Marubeni по выпуску, верификации и реализации углеродных кредитов.

• Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Самрук-Энерго» и Mitsubishi Heavy Industries по внедрению «чистых» технологий контроля качества воздуха.

• Меморандум о сотрудничестве с MUFG Bank по финансированию проектов.

• Рамочное соглашение о стратегическом партнёрстве между KEGOC и Hitachi Energy по внедрению цифровых технологий.

• Соглашение о намерениях между АО «Казпочта» и Toshiba Corporation по автоматизации бизнес-процессов управления складами и развитию электронной коммерции.

• Документ о сотрудничестве между АО «НАК «Казатомпром» и Kansai Electric.

• Меморандум о сотрудничестве между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и JOGMEC в горнорудном секторе Республики Казахстан.

• Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «ҚТЖ» и RIKEN KOGYO Inc. по разработке решений в области ветро- и снегозащиты железных дорог Казахстана.

Как сообщалось ранее, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Глава государства отметил, что в рамках его визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов.