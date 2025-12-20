РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:47, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Япония расширяют сотрудничество в экологии, горнодобыче и логистике

    Компании группы «Самрук-Қазына» подписали 9 документов на $1,5 млрд в рамках официального визита Главы государства в Японию, передает агентство Kazinform.

    Компании группы «Самрук-Қазына» подписали 9 документов на $1,5 млрд в рамках официального визита Главы государства в Японию
    Фото: t.me/samrukkazynaofficial

    Как сообщает Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына», в рамках официального визита Президента Республики Казахстан в Японию между компаниями «Самрук-Қазына» и японскими партнерами подписан ряд стратегически важных соглашений, охватывающих энергетику, финансы, экологию, транспорт, горнодобывающий сектор и цифровизацию.

    • Зонтичное Соглашение о сотрудничестве «Самрук-Қазына» с Marubeni Corporation.

    • Рамочное соглашение между Aktas Energy (СП между «Самрук-Қазына» и Total Energies) с Marubeni по выпуску, верификации и реализации углеродных кредитов.

    • Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Самрук-Энерго» и Mitsubishi Heavy Industries по внедрению «чистых» технологий контроля качества воздуха.

    • Меморандум о сотрудничестве с MUFG Bank по финансированию проектов.

    • Рамочное соглашение о стратегическом партнёрстве между KEGOC и Hitachi Energy по внедрению цифровых технологий.

    • Соглашение о намерениях между АО «Казпочта» и Toshiba Corporation по автоматизации бизнес-процессов управления складами и развитию электронной коммерции.

    • Документ о сотрудничестве между АО «НАК «Казатомпром» и Kansai Electric.

    • Меморандум о сотрудничестве между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и JOGMEC в горнорудном секторе Республики Казахстан.

    • Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «ҚТЖ» и RIKEN KOGYO Inc. по разработке решений в области ветро- и снегозащиты железных дорог Казахстана.

    Как сообщалось ранее, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Глава государства отметил, что в рамках его визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов. 

    Теги:
    Япония Экономика ФНБ «Самрук Казына»
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
