РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:20, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Россия создают комиссию по летным испытаниям ракетных комплексов «Союз-5» и «Байтерек»

    Соглашение о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии по проведению летных испытаний ракетных комплексов «Союз-5» и «Байтерек» подписано в Москве, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

    Казахстан и Россия создают комиссию по летным испытаниям
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

    Документ подписан по итогам переговоров Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

    Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития  Жаслан Мадиев подписал указанное соглашение от имени Правительства Республики Казахстан.

    Создание комиссии позволит координировать работы, связанные с подготовкой и проведением летных испытаний, а также дальнейшую реализацию проекта «Байтерек» — одного из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и России в области космоса.

    Проект «Байтерек» реализуется на космодроме «Байконур» в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в 2004 году, и призван обеспечить новый этап в развитии ракетно-космической отрасли Казахстана, укрепив его технологический и промышленный потенциал.

    Как сообщалось ранее, первую ракету для «Байтерека» доставили 11 ноября на Байконур по железной дороге.

    Напомним, 14 документов подписали Казахстан и Россия 12 ноября по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

     

    Теги:
    Жаслан Мадиев Освоение космоса Россия Космос
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают