Казахстан и Россия создают комиссию по летным испытаниям ракетных комплексов «Союз-5» и «Байтерек»
Соглашение о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии по проведению летных испытаний ракетных комплексов «Союз-5» и «Байтерек» подписано в Москве, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
Документ подписан по итогам переговоров Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подписал указанное соглашение от имени Правительства Республики Казахстан.
Создание комиссии позволит координировать работы, связанные с подготовкой и проведением летных испытаний, а также дальнейшую реализацию проекта «Байтерек» — одного из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и России в области космоса.
Проект «Байтерек» реализуется на космодроме «Байконур» в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в 2004 году, и призван обеспечить новый этап в развитии ракетно-космической отрасли Казахстана, укрепив его технологический и промышленный потенциал.
Как сообщалось ранее, первую ракету для «Байтерека» доставили 11 ноября на Байконур по железной дороге.
Напомним, 14 документов подписали Казахстан и Россия 12 ноября по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.