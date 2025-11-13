Казахстан и Россия создают комиссию по летным испытаниям ракетных комплексов «Союз-5» и «Байтерек»

Документ подписан по итогам переговоров Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подписал указанное соглашение от имени Правительства Республики Казахстан.

Создание комиссии позволит координировать работы, связанные с подготовкой и проведением летных испытаний, а также дальнейшую реализацию проекта «Байтерек» — одного из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и России в области космоса.

Проект «Байтерек» реализуется на космодроме «Байконур» в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в 2004 году, и призван обеспечить новый этап в развитии ракетно-космической отрасли Казахстана, укрепив его технологический и промышленный потенциал.

Как сообщалось ранее, первую ракету для «Байтерека» доставили 11 ноября на Байконур по железной дороге.

Напомним, 14 документов подписали Казахстан и Россия 12 ноября по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.