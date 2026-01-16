РУ
    12:07, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан и МАГАТЭ укрепляют сотрудничество в области ядерной медицины

    В Национальном научном онкологическом центре состоялась встреча первого вице-министра здравоохранения РК Тимура Султангазиева с представителями миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) под руководством Мауро Каррара, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Во встрече также приняли участие представители Агентства РК по атомной энергии и Министерства иностранных дел, что подчеркнуло межведомственный характер взаимодействия и комплексный подход к развитию радиационной медицины и международного сотрудничества.

    Тимур Султангазиев отметил, что Правительство Республики Казахстан высоко ценит многолетнее и результативное партнёрство с МАГАТЭ. Развитие применения радиоактивных источников в диагностике и лечении онкологических заболеваний рассматривается как важный элемент укрепления национальной системы здравоохранения и повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

    Отдельное внимание было уделено перспективам расширения доступа пациентов к современным методам диагностики и лечения. Казахстан выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, включая создание Anchor Centre — центра компетенций, подготовки кадров и передового клинического опыта для стран Центральной Азии.

    В ходе обсуждения были обозначены ключевые направления взаимодействия, в том числе развитие протонной терапии, радиофармацевтики, тераностики, медицинской радиационной физики и цифровых решений в здравоохранении. Особый акцент был сделан на развитии человеческого капитала — подготовку врачей, инженеров, радиохимиков, медицинских физиков и исследователей.

    — Мы глубоко привержены расширению международного обмена знаниями. Казахстан видит себя не только получателем, но и активным партнёром, готовым делиться опытом, наработанными практиками и инфраструктурой, развивая сотрудничество с медицинскими учреждениями Центрально-Азиатского региона, — подчеркнул представитель ведомства.

    Руководитель миссии МАГАТЭ отметил высокий уровень компетенций специалистов Национального научного онкологического центра, подчеркнув их потенциал к участию не только в международных образовательных программах, но и в роли менторов в рамках проектов Агентства. При этом значимую роль в развитии современных радиационных технологий играют как врачи, так и немедицинские специалисты.

    По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, направленного на развитие кадрового потенциала, внедрение передовых технологий и повышение качества онкологической помощи в Казахстане и странах региона.

    Ранее Казахстан представил МАГАТЭ проект Дорожной карты сотрудничества в атомной сфере.

    Здравоохранение МАГАТЭ Сотрудничество Минздрав РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
