Казахстан и МАГАТЭ укрепляют сотрудничество в области ядерной медицины
В Национальном научном онкологическом центре состоялась встреча первого вице-министра здравоохранения РК Тимура Султангазиева с представителями миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) под руководством Мауро Каррара, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.
Во встрече также приняли участие представители Агентства РК по атомной энергии и Министерства иностранных дел, что подчеркнуло межведомственный характер взаимодействия и комплексный подход к развитию радиационной медицины и международного сотрудничества.
Тимур Султангазиев отметил, что Правительство Республики Казахстан высоко ценит многолетнее и результативное партнёрство с МАГАТЭ. Развитие применения радиоактивных источников в диагностике и лечении онкологических заболеваний рассматривается как важный элемент укрепления национальной системы здравоохранения и повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
Отдельное внимание было уделено перспективам расширения доступа пациентов к современным методам диагностики и лечения. Казахстан выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, включая создание Anchor Centre — центра компетенций, подготовки кадров и передового клинического опыта для стран Центральной Азии.
В ходе обсуждения были обозначены ключевые направления взаимодействия, в том числе развитие протонной терапии, радиофармацевтики, тераностики, медицинской радиационной физики и цифровых решений в здравоохранении. Особый акцент был сделан на развитии человеческого капитала — подготовку врачей, инженеров, радиохимиков, медицинских физиков и исследователей.
— Мы глубоко привержены расширению международного обмена знаниями. Казахстан видит себя не только получателем, но и активным партнёром, готовым делиться опытом, наработанными практиками и инфраструктурой, развивая сотрудничество с медицинскими учреждениями Центрально-Азиатского региона, — подчеркнул представитель ведомства.
Руководитель миссии МАГАТЭ отметил высокий уровень компетенций специалистов Национального научного онкологического центра, подчеркнув их потенциал к участию не только в международных образовательных программах, но и в роли менторов в рамках проектов Агентства. При этом значимую роль в развитии современных радиационных технологий играют как врачи, так и немедицинские специалисты.
По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, направленного на развитие кадрового потенциала, внедрение передовых технологий и повышение качества онкологической помощи в Казахстане и странах региона.
Ранее Казахстан представил МАГАТЭ проект Дорожной карты сотрудничества в атомной сфере.