Казахстан представил МАГАТЭ проект Дорожной карты сотрудничества в атомной сфере

В состав делегации вошли представители Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Национального научного онкологического центра (ННОЦ).

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и МАГАТЭ, включая планы взаимодействия в рамках циклов программ технического сотрудничества на 2026–2027 и 2028–2029 годы. На встрече казахстанская сторона представила проект Дорожной карты сотрудничества, подготовленный по итогам договоренностей между председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в ходе 69-й генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре 2025 года.

Проект Дорожной карты предусматривает комплексные приоритетные направления, включая безопасное развитие атомной энергетики и усиление регулирования, развитие человеческих ресурсов, научной и учебной инфраструктуры, расширение применения ядерной медицины, а также реализацию мер в сфере охраны окружающей среды, изменения климата, безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и водных ресурсов.

В части строительства АЭС и развития ядерной инфраструктуры казахстанская сторона подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки со стороны МАГАТЭ в вопросах усиления национального регулирующего органа, а также разработки и адаптации нормативно-правовой базы для проектирования, строительства и эксплуатации атомных электростанций.

По итогам встречи с МАГАТЭ определены дальнейшие шаги, включая формирование МАГАТЭ рабочей команды для анализа проекта Дорожной карты и подготовки рекомендаций.

Отдельное внимание уделено вопросам развития ядерной медицины и онкологической помощи в Казахстане. При поддержке Постоянного Представительства Республики Казахстан при международных организациях в Вене в период 17–18 декабря для сотрудников Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, Министерства иностранных дел Республики Казахстан и ННОЦ были организованы координационные встречи с отраслевыми департаментами МАГАТЭ.

Фото: Агентство РК по атомной энергии

В ходе встреч казахстанская делегация получила рекомендации по ключевым тематическим направлениям. Обсуждения с директором дивизиона здравоохранения Мэй Абдель Вахаб позволили определить направления сотрудничества ННОЦ с МАГАТЭ в области развития ядерной медицины. На встречах с сотрудниками по управлению программами технического сотрудничества были разъяснены текущие вопросы сотрудничества и обозначены перспективные национальные проекты технического сотрудничества в области ядерной медицины.

В целом визит обеспечил казахстанской стороне более полное понимание институциональных, правовых и организационных механизмов, необходимых для эффективного развития мирного использования атомной энергии. В свою очередь, МАГАТЭ подтвердило готовность оказывать всестороннюю поддержку реализации инициатив Казахстана в данной сфере.