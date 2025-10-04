РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:45, 03 Октябрь 2025

    Казахстан и МАГАТЭ договорились о разработке «дорожной карты» сотрудничества

    В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии состоялась рабочая встреча председателя Алмасадама Саткалиева с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Хуа Лиу, передает агентство Kazinform.

    Казахстан и МАГАТЭ договорились о разработке «дорожной карты» сотрудничества
    Фото: Агентство РК по атомной энергии

    Стороны обсудили ключевые направления развития национальной ядерной инфраструктуры, текущее состояние и перспективы взаимодействия с МАГАТЭ в сфере мирного использования атомной энергии. Особое внимание было уделено реализации национальных проектов, направленных на формирование устойчивой и безопасной атомной отрасли в Казахстане.

    Одним из центральных вопросов стала подготовка совместной «дорожной карты» сотрудничества, которая позволит системно развивать партнерство между Казахстаном и МАГАТЭ.

    Заместитель генерального директора МАГАТЭ Хуа Лиу отметил, что Казахстан на протяжении более трех десятилетий последовательно демонстрирует лидерство в вопросах ядерной безопасности и нераспространения. По его словам, республика добилась значительных успехов в формировании базовых элементов национальной программы по развитию атомной энергетики.

    Казахстан и МАГАТЭ договорились о разработке «дорожной карты» сотрудничества
    Фото: Агентство РК по атомной энергии

    — Все инициативы, которые реализуются в Казахстане, соответствуют международным стандартам и принципам МАГАТЭ. Мы рассматриваем Казахстан как надежного и стратегически важного партнера и готовы оказывать всестороннюю поддержку, включая содействие в повышении квалификации национального регулирующего органа, — подчеркнул господин Хуа Лиу.

    По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать укреплять двустороннее взаимодействие и координацию усилий. Как отметил Алмасадам Саткалиев, совместные инициативы будут способствовать развитию мирного атома, повышению уровня ядерной безопасности и расширению международного партнерства в отрасли.

    Теги:
    МАГАТЭ Сотрудничество Алмасадам Саткалиев Атомная энергетика
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
