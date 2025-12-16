Казахстан и Китай запустили в космос особо точный наноспутник

Разработанный совместно Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом (СЗПУ) Китая наноспутник «Казахстан — Китай» 13 декабря успешно вышел на орбиту на высоте 530 км.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Этот космический аппарат для научных исследований был доставлен на орбиту на борту космического аппарата «Диэр-5» (миссия Яо-8) компании Ziwei Aerospace с использованием ракеты-носителя «Куайчжоу-11».

Наноспутник выполняет несколько ключевых задач: высокостабильное маневренное сопровождение целей, динамическое восприятие и компенсация ориентации платформы на основе гибких сенсоров, а также автономное распознавание изображений дистанционного зондирования на базе операционной системы OpenHarmony с открытым исходным кодом.

Разработка обладает четырьмя основными преимуществами:

высокая экономическая эффективность благодаря использованию коммерческих компонентов и инновационного дизайна;

высокая стабильность и точность наведения;

высокая вычислительная мощность для адаптивной компенсации ошибок ориентации;

высокая оперативность реагирования для быстрой передачи данных на Землю.

Проект реализован при поддержке филиала СЗПУ на базе КазНУ, Национальной лаборатории совместных исследований в рамках инициативы «Один пояс — один путь», Аэрокосмического института и Национальной ключевой лаборатории гибкой электроники.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Консультантом проекта выступил академик Хуан Вэй, общим руководителем — профессор Юэ Сяокуй, заместителем руководителя — профессор КазНУ Зауре Ракишева. В объединенной исследовательской группе участвовали более 20 специалистов и молодых исследователей из Казахстана и Китая.

Совместная работа открывает новые возможности для исследований космоса, подготовки квалифицированных специалистов и разработки совместных спутников. Кроме того, проект обеспечивает возможность дистанционного исследования Земли с помощью микроспутника.

В КазНУ имени аль-Фараби ранее сообщали, что соглашение было достигнуто в 2024 году в ходе переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, посетившего с официальным визитом Казахстан.