КазНУ и университет Китая запустят микроспутник

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Северо-Западный политехнический университет Китайской Народной Республики подписали соглашение о проведении микроспутниковых научных исследований. Об этом на международном симпозиуме «Сотрудничество в области высшего образования и интеграции производства» в Астане сообщил ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с официальным визитом в Казахстан. Эта инициатива впервые реализуется среди казахстанских вузов в КазНУ им. Аль-Фараби, отметили в пресс-службе КазНУ имени аль-Фараби.

Микроспутник, реализованный совместно двумя университетами, планируется запустить в космос в рамках Года экологии ШОС и 90-летия КазНУ.

— Также через несколько месяцев у нас будет установлен суперкомпьютер на сумму 20 млн долларов США, над которым мы тоже работали с китайскими коллегами. Через 2 месяца мы открываем свой хаб, где будут находиться мировые компании. Вчера мы подписали по акту совместного центра с китайской крупной компанией ZTE, — сказал на международном симпозиуме Жансеит Туймебаев.

В то же время на площадке презентации прошло важное мероприятие — международный симпозиум «Международное сотрудничество в сфере высшего образования стран-участниц ШОС».

Выступая с докладом ректор Жансеит Туймебаев отметил, важность участия вузов мира в международном мероприятии.