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    23:00, 04 Июль 2024 | GMT +6

    КазНУ и университет Китая запустят микроспутник

    КазНУ имени аль-Фараби
    Фото: КазНУ имени аль-Фараби

    Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Северо-Западный политехнический университет Китайской Народной Республики подписали соглашение о проведении микроспутниковых научных исследований. Об этом на международном симпозиуме «Сотрудничество в области высшего образования и интеграции производства» в Астане сообщил ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соглашение было достигнуто в ходе переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с официальным визитом в Казахстан. Эта инициатива впервые реализуется среди казахстанских вузов в КазНУ им. Аль-Фараби, отметили в пресс-службе КазНУ имени аль-Фараби.

    Микроспутник, реализованный совместно двумя университетами, планируется запустить в космос в рамках Года экологии ШОС и 90-летия КазНУ.

    — Также через несколько месяцев у нас будет установлен суперкомпьютер на сумму 20 млн долларов США, над которым мы тоже работали с китайскими коллегами. Через 2 месяца мы открываем свой хаб, где будут находиться мировые компании. Вчера мы подписали по акту совместного центра с китайской крупной компанией ZTE, — сказал на международном симпозиуме Жансеит Туймебаев. 

    В то же время на площадке презентации прошло важное мероприятие — международный симпозиум «Международное сотрудничество в сфере высшего образования стран-участниц ШОС».

    Выступая с докладом ректор Жансеит Туймебаев отметил, важность участия вузов мира в международном мероприятии.

    — Из года в год повышается сотрудничество во всех сферах между странами участницами ШОС. В этом контексте университеты играют ключевую роль, обеспечивая подготовку квалифицированных специалистов. Огромное значение на современном этапе имеет проведение научных исследований, развитие международных образовательных и деловых связей. КазНУ имени аль-Фараби одним из первых среди казахстанских вузов подписал Меморандум о сотрудничестве вузов государств-членов ШОС и Хартии Университета ШОС. Цель участия КазНУ в Университете ШОС — интеграция в мировое образовательное пространство и повышение конкурентоспособности казахстанского высшего образования, — подчеркнул ректор КазНУ имени аль-Фараби.

    Теги:
    Китай Соглашение Образование Наука и инновации
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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