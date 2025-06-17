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    17:49, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент РК: формат «Центральная Азия – Китай» успешно институционализирован

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия – Китай», высказался о вопросах деятельности Секретариата формата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Китай готовятся к подписанию соглашения в сфере энергетики
    Фото: Акорда

    — Считаю важным разработать долгосрочную стратегию развития данного формата 2026–2030 годы. На секретариат возлагается ответственная миссия в содействии реализации совместных проектов, вносить рекомендации по наращиванию сотрудничества и гармонизации торговых процедур. Казахстан будет оказывать постоянную поддержку Секретариату и его Генеральному секретарю, — отметил Глава государства.

    В завершение Президент подчеркнул, что саммит подтвердил общий интерес к укреплению добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития стран региона.

    Он выразил уверенность в том, что предложенные инициативы станут основой для вечной дружбы и стратегического партнерства. Также он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям формат «Центральная Азия — Китай» успешно институционализирован.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык и сообщил о подготовке соглашения о сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики. В своем выступлении Президент Казахстана также обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Казахстан Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Китай Сотрудничество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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