Президент РК: формат «Центральная Азия – Китай» успешно институционализирован

— Считаю важным разработать долгосрочную стратегию развития данного формата 2026–2030 годы. На секретариат возлагается ответственная миссия в содействии реализации совместных проектов, вносить рекомендации по наращиванию сотрудничества и гармонизации торговых процедур. Казахстан будет оказывать постоянную поддержку Секретариату и его Генеральному секретарю, — отметил Глава государства.

В завершение Президент подчеркнул, что саммит подтвердил общий интерес к укреплению добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития стран региона.

Он выразил уверенность в том, что предложенные инициативы станут основой для вечной дружбы и стратегического партнерства. Также он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям формат «Центральная Азия — Китай» успешно институционализирован.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык и сообщил о подготовке соглашения о сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики. В своем выступлении Президент Казахстана также обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.