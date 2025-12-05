Казахстан и ЕС обсуждают упрощение визового режима

— Что, по-Вашему мнению, означает «новый этап партнерства» между Астаной и Брюсселем на практике?

— Для меня большое удовольствие впервые находиться в Казахстане, особенно в такой важный для наших отношений период. В этом году мы отмечаем 10-летие Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. За прошедшее десятилетие Европейский союз стал крупнейшим инвестором в Казахстан и его главным торговым партнером. Казахстан, в свою очередь, стал важнейшим для нашей экономической безопасности и третьим по величине поставщиком нефти и урана. Но мы можем сделать гораздо больше. Этот визит — возможность определить новые области сотрудничества и обсудить, как мы можем углубить уже достигнутое.

— С 2022 года взаимодействие между Казахстаном и ЕС заметно активизировалось: сейчас на Европу приходится более 40% всех иностранных инвестиций в нашей стране. Какие конкретные результаты или соглашения могут появиться по итогам Вашего визита? Какие секторы будут в приоритете?

— Мы выделяем четыре стратегических направления. Во-первых, транспорт, особенно развитие Среднего коридора и модернизация портовой инфраструктуры. Во-вторых, водные ресурсы — ЕС увеличивает инвестиции в гидроэнергетические проекты по всему региону Центральной Азии. В-третьих, обеспечение удаленных школ доступом к цифровым технологиям. В-четвертых, критически важные полезные ископаемые, включая крупный проект здесь, в Казахстане, по созданию лаборатории, которая позволит проводить анализ сырья внутри страны, без необходимости отправлять образцы за рубеж.

Кроме того, мы усиливаем контакты между людьми. Вчера официально начали переговоры об упрощении визового режима. Это первые подобные переговоры за восемь лет, что подчеркивает важность Казахстана для ЕС и нашу заинтересованность в более тесных связях между обществами.

Кадр из видео

— Говоря о процессе упрощения виз: что именно будет означать такая «фасилитация» на практике, и можно ли ожидать результатов уже к 2026 году?

— Переговоры только начались, поэтому сложно предсказать точные сроки. Но главная цель — облегчить поездки между Европой и Казахстаном для обучения, работы, инвестиций или туризма. Это может стать мощным инструментом для укрепления связей между нашими народами.

— Казахстан стал одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов для ЕС. Как в Брюсселе оценивают этот сдвиг, и как обе стороны могут работать над повышением прозрачности и надежности поставок?

— Наша энергетическая политика четко определена. Мы - мировые лидеры в переходе к декарбонизации. Недавно мы приняли новые цели: сокращение выбросов на 90% к 2040 году. Мы инвестируем в возобновляемую энергетику, энергоэффективность и диверсификацию традиционных поставщиков энергии. Казахстан сейчас третий по величине поставщик нефти для ЕС. Он также третий по величине поставщик урана, который крайне важен для атомной энергетики. Кроме того, Казахстан играет ключевую роль в энергетическом переходе благодаря своим запасам критически важных металлов, необходимых для батарей, систем хранения энергии, солнечных панелей и других технологий будущего.

— Средний коридор занимает центральное место в этом контексте. Стоит ли ожидать новых европейских инвестиций, направленных на устранение инфраструктурных разрывов вдоль маршрута?

— Да. На апрельском саммите ЕС - Центральная Азия мы договорились ускорить развитие Среднего коридора. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном также открывает новые возможности. Это создает большие перспективы для полноценного развития Транскаспийского маршрута, соединяющего Азию и Европу и выходящего в сторону Черного моря.

— В последние годы также заметно укрепилось сотрудничество ЕС и Центральной Азии в формате C5+EU. Как Вы оцениваете региональную динамику и какие точки соприкосновения видите между приоритетами Центральной Азии и политикой ЕС?

— Наши позиции совпадают по ключевым принципам. Мы разделяем видение многополярного мира, в котором международная система должна укрепляться на основе международного права и Устава ООН. Это позволяет находить согласие по многим глобальным вопросам, несмотря на региональные различия. Мы совместно работаем над укреплением мира, стабильности и процветания.

— И наконец, если говорить конкретно о Казахстане: какой потенциал дальнейшего сотрудничества Вы видите?

— У нас уже сложилось широкое и прочное сотрудничество в разных сферах. Конечно, иногда у нас разные исходные позиции — это абсолютно нормально. Но нас объединяет убеждение, что диалог и дипломатия — лучший путь решения любых вызовов. Данные визит для меня очень важен: это уже третья встреча с Президентом Токаевым за этот год. Он - лидер с глубоким опытом и выдающимся пониманием как региональной, так и мировой геополитической ситуации. Мы высоко ценим роль Казахстана как посредника, и рассчитываем, что ваша страна поможет расширить пространство для дипломатии в мире, который становится все более сложным.

