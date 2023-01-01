Казахстан и Ближний Восток: итоги 2022 года

1 Января 2023, 11:12

АММАН.КАЗИНФОРМ - В этом году мы могли наблюдать растущую внешнеполитическую активность Казахстана в таком значимом регионе, как Ближний Восток, которая сопровождалась заключением соглашений, а также визитами и встречами на самом высоком уровне. В подготовленном корреспондентом МИА «Казинформ» обзоре мы остановимся на главных достижениях Казахстана на ближневосточном направлении в уходящем году.

В 2022 году отношения с большинством стран ближневосточного региона достигли важной вехи – 30-летия со дня установления дипломатических отношений. Высшие должностные лица как нашей страны, так и государств региона обменивались взаимными поздравлениями и выражали готовность продолжать строить и поддерживать установившиеся отношения.

О дружественных отношениях со странами региона можно судить по поддержке в непростое время. Во время январских событий руководители и высшие должностные лица государств Ближнего Востока выразили сочувствие и поддержку властям и народу Казахстана.

Наиболее крупными событиями стали визиты и встречи на самом высоком уровне Президента Казахстана с лидерами Ирана, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Катар

Этот год между Катаром и Казахстаном выдался богатым на встречи и контакты на самом высоком уровне. Во время январских событий эмир Катара шейх Тамим бин Хамдан аль-Тани позвонил Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и выразил уверенность в способности властей братского Казахстана преодолеть кризис и вернуться к нормальной жизни. После этого лидеры государств провели короткую встречу на церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады в Пекине, а в апреле обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Фото:akorda.kz

В июне казахстанский лидер по личному приглашению эмира Катара принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума, который носил название «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», и был посвящен выходу стран из экономического кризиса. Там же Глава государства в рамках специальной панельной сессии «In Conversation with President Tokayev» под модераторством Bloomberg Television ответил на вопросы журналистов и экспертов о сегодняшнем Казахстане.

Фото:akorda.kz

Накануне саммита СВМДА шейх Тамим посетил Астану с государственным визитом. Касым-Жомарт Токаев назвал Катар самым важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Астана готова приложить все усилия для дальнейшего развития отношений. Лидеры государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе экономического форума, который состоялся в июне в Дохе. Следует отметить, что во время всех встреч казахстанская сторона ратовала за активизацию взаимодействия между правительствами и деловыми кругами обеих стран. Эту идею поддержал и катарский эмир.

Фото:akorda.kz

По итогам стороны подписали 12 документов. В их числе два важных соглашения в сфере взаимной торговли – о торгово-экономическом сотрудничестве и стандартизации и метрологии. Последний документ позволит признавать казахстанские товары на рынках Катара. Также достигнуты договоренности о смягчении визовых требований и взаимной защите инвестиций.

Фото : t.me/bort_01

В ходе встречи Президент наградил Эмира Катара высшей государственной наградой – орденом «Алтын кыран» за мудрость руководства страной и весомый вклад в поддержание безопасности и стабильности в мире.

Фото:akorda.kz

В марте катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways увеличил количество рейсов в Казахстан сначала до трех, а позже - до четырех рейсов в неделю по направлению Доха-Алматы. Это, в свою очередь, заинтересовало катарский бизнес. Так, уже в августе Алматы принял первую организованную группу - 47 бизнес-туристов из Катара.

В том же месяце Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и Катарский финансовый центр договорились об укреплении связей в экономическом и финансовом секторах. Соглашение было подписано во время визита в Катар казахстанской делегации во главе с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. По итогам визита был достигнут ряд договоренностей в банковско-финансовой, инвестиционной и образовательной сферах.

К примеру, был заключен меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange («AIX», «Биржа») и Катарской фондовой биржей (QSE). В соответствии с соглашением, обе стороны будут содействовать обмену информацией и сведениями о рыночных операциях в рамках соответствующих правовых регламентов, совместных исследований и образовательных инициатив.

Фото:dknews.kz

Соглашение закладывает прочную основу для сотрудничества между странами с развивающейся экономикой, в частности, на рынках капитала. С помощью QSE, одного из лидеров по выпуску исламских облигаций «сукук» в мире, AIX стремится расширить свое участие в развитии и продвижении исламских финансов путем обмена информацией и соответствующим опытом.

В сфере туризма подписаны соглашения о сотрудничестве между казахстанским туроператором SkyWay и катарскими компаниями Mosafer Travel & Tourism и Maps & Vogs Holiday. Они состоялись рамках выставки Hospitality Qatar, на которой национальная компания Kazakh Tourism организовала роуд-шоу на тему «Туристские возможности Казахстана».

Сегодня наблюдается наращивание экспорта казахстанского продовольствия в Катар. Отечественные предприниматели уже успешно экспортируют колбасные изделия и мясо баранины в Катар. В скором времени ожидаются экспортные поставки мяса, меда и кондитерских изделий от новых казахстанских компаний.

Мухтар Тлеуберди также принял участие в XX Дохийском международном форуме, а министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в рамках рабочего визита посетил международную выставку сельскохозяйственных, ветеринарных и экологических технологий «AgriteQ» and «EnviroteQ», где встретился с членами катарского правительства, презентовав возможности казахстанского агропрома.

Фото:gov.kz

Саудовская Аравия

В июле Глава государства с официальным визитом прибыл в Джидду по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда. По результатам визита подписано 13 документов, был проведен Казахстанско-саудовский инвестиционный форум, состоялись двусторонние встречи Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, председателями Организации Исламского сотрудничества, Исламского банка развития и рядом крупных компаний.

Фото:akorda.kz

Мухаммед бин Салман высказал заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса.

Примечательно, что во время визита Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в Мекке и был удостоен чести войти внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях.

Фото:akorda.kz

За минувший год нельзя не отметить рост интереса к Казахстану со стороны саудовских туристов. С января по сентябрь нашу страну посетили около 5,5 тысячи туристов, при этом в прежние годы их число не дотягивало до 300 в год.

В этом году увеличились прямые регулярные авиарейсы между Казахстаном и Саудовской Аравией – с 4 до 14. В их числе рейсы казахстанских авиаперевозчиков по направлениям Алматы – Медина, Актау – Медина, Алматы – Джидда, а также саудовская авиакомпания Fly Nas, которая с начала 2023 года планирует открыть регулярные рейсы по маршруту Джидда – Алматы.

Вопросы облегчения процедур посещения казахстанскими паломниками исламских святынь в королевстве стало ключевой темой беседы верховного муфтия Казахстана Наурызбая кажы Таганулы с министром хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузана аль-Рабиа. Саудовский министр посетил в сентябре Астану для участия в Съезде представителей мировых и традиционных религий. В рамках упрощения процедур казахстанские паломники могут взять электронную визу в течение нескольких минут на сайте или сразу по прибытии в аэропорт.

Другим крупным визитом стал официальный визит в Астану министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана бан Абдуллы Аль Сауда, а также ответный визит главы внешнеполитического ведомства Мухтара Тлеуберди в Эр-Рияд.

Фото:gov.kz

Иран

Крупным событием в отношениях с Исламской республикой стало 17-е заседание Межправительственной казахстанско-иранской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое состоялось в феврале в Тегеране. Ее посетила внушительная казахстанская делегация из представителей правительства, госорганов и отечественных экспортных компаний во главе с заместителем Премьер-Министра - министром торговли и интеграции Бахытом Султановым.

Повестка переговоров была обширной и коснулась торговли, экономики, инвестиций, сельского хозяйства, здравоохранения, банковского дела, транспорта и логистики, горнодобывающей промышленности, туризма, культуры, энергетики, таможни и стандартизации.

По ее итогам был подписан протокол между Комитетом государственных доходов Казахстана и таможней Ирана, меморандум о взаимопонимании между АО «КазТрейд» и Организацией содействия торговле Ирана, заключены меморандумы между организациями обоих государств по стандартизации.

Одним из результатов заседания стало открытие Торговой миссии Казахстана в Иране. Состоялся казахстанско-иранский бизнес-форум, в котором приняли участие более 200 компаний. Подписаны бизнес-контракты по поставкам в Иран казахстанского мяса, продуктов питания, муки и других товаров на сумму 14 миллионов долларов США.

Встречи с иранской стороной на уровне руководства министерств позволили обсудить назревшие вопросы, начиная от путей увеличения товарооборота и устранения существующих препятствий в двусторонней торговле до сотрудничества с иранскими компаниями в сфере ГМК, водных ресурсов, стандартов, юстиции и таможенной сфере. В области геологической науки и технологий, природных и минеральных ресурсов достигнута договоренность о подписании соглашения о разведке цветных и благородных металлов.

Другим крупным событием стал визит Касым-Жомарта Токаева в Тегеран в июне, который стал первым официальным визитом в Иран в качестве главы государства.

Фото:akorda.kz

В президентском дворце «Джумхурия» Глава государства затронул 30-летие установления дипломатических отношений, анонсировал введение 14-дневного безвизового режима для граждан Ирана и призвал приложить все усилия для продвижения сотрудничества. Президент особо отметил успешное развитие транзитно-транспортного коридора - железнодорожной ветки Казахстан-Туркменистан-Иран, а также необходимость использования возможностей регулярного паромного сообщения между портами Ирана и Казахстана по Каспийскому морю.

В свою очередь президент Ирана Ибрагим Раиси выразил солидарность с казахстанской стороной, предложив приложить совместные усилия для доведения объема товарооборота до 3 миллиардов долларов США в ближайшей перспективе.

Фото:akorda.kz

Итогами визита стало подписание ряда меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве: в области торговли, торговли сельхозпродукцией и ее транзите, между институтами внешнеполитических исследований МИД обеих стран, казахстанским министерством торговли и интеграции и иранским министерством промышленности, рудников и торговли, министерствами сельского хозяйства. Также меморандумы заключили АО «Агентство «Хабар» и гостелекомпания Ирана; НК «КазМунайГаз» и Национальная нефтяная компания Ирана; НК «Казахстан Темир Жолы» и Железные дороги Ирана. Кроме того, была подписана программа культурного обмена на 2022-2025 годы между министерствами культуры Казахстана и Ирана.

В октябре Касым-Жомарт Токаев и председатель мажилиса Ерлан Кошанов направили Ирану телеграммы с соболезнованиями по случаю теракта в храме Шахчерах в иранском городе Шираз.

ОАЭ

Отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, без натяжки, можно охарактеризовать как достигшие высокого уровня развития за счет устоявшейся договорно-правовой базы, насчитывающей более сотни документов, а также регулярного обмена визитами на высшем и высоких уровнях.

В феврале состоялся официальный визит Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ, в ходе которого он провел встречи с на то время наследным принцем Мухаммедом бин Заидом и премьер-министром Эмиратов Мухаммедом бин Рашидом, руководителями компаний ОАЭ, а также посетил Дубайский международный финансовый центр.

Позже, в мае этого года, Глава государства, получив известие о кончине шейха Халифы бин Заида, вылетел в ОАЭ, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту и правителю Абу-Даби шейху Мухаммеду бин Заиду, членам правящей семьи и народу ОАЭ. Президент ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в такой сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в Астане.

Фото:akorda.kz

Говоря о визитах, следует отметить, что в сентябре состоялся официальный визит Премьер-Министра Алихана Смаилова в Эмираты, по итогам которого подписан ряд двусторонних коммерческих документов в различных секторах экономики на общую сумму 900 миллионов долларов США. Двумя месяцами позже официальный визит в ОАЭ совершил глава МИД РК Мухтар Тлеуберди, который принял участие в 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и 5-м раунде политических консультаций.

По данным Бюро нацстатистики, объем взаимного товарооборота за период с января по октябрь этого года составил 592 миллиона долларов США, большая доля остается за экспортом – 544,6 миллиона долларов, на импорт приходится 47,4 миллиона долларов.

В течение года не отставало и сотрудничество на уровне регионов. В феврале делагация западно-казахстанской области посетила Абу-Даби для обсуждения хода строительства модульного завода по глубокой переработке нефти в ЗКО. А в марте на выставке Dubai Expo прошли дни Актюбинской области. ОАЭ также оказали помощь Казахстану в размере 1 миллиона долларов на лесовосстановительные работы в Костанайской области, где в сентябре произошли масштабные пожары.

В октябре туристические компании Казахстана провели серию выездных роуд-шоу в городах Дубай и Абу-Даби для туроператоров региона, а национальный авиаперевозчик AirAstana сообщила об увеличении частоты авиарейсов из Дубай в Алматы до 7 рейсов в неделю.

ЕГИПЕТ

Текущий год в отношениях с Арабской республикой Египет ознаменовался работой по расширению договорной базы. Так, Казахстан и Египет готовятся подписать межправительственную Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход. Эта Конвенция позволит предотвратить двойное налогообложение между Казахстаном и Египтом, а также укрепит сотрудничество налоговых служб обоих государств путем обмена информацией по всем видам налогов.

Также новым направлением сотрудничества Казахстана и Египта станет техническое образование. В этом году стороны работали над проектом межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области технического образования.

В направлении логистики достигнута договоренность о формировании специальной рабочей группы между соответствующими ведомствами и бизнес-структурами двух стран по проработке логистических маршрутов.

В течение года шла подготовка к заседанию Казахстанско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в феврале 2023 года в Астане. В частности, на встрече будут озвучены предложения по расширению двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в том числе путем установления взаимодействия в областях мирной атомной энергетики, развития возобновляемых источников энергии.

В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между странами, с Арабской республикой достигнута договоренность о партнерстве в сфере СМИ, в том числе в содействии в проведении информационных недель, художественных выставок, демонстраций документальных фильмов, а также проведении недели казахстанских и египетских фильмов в каждой из стран.

Напомним, Египет является важной страной с точки зрения исторического наследия и братских связей наших народов, символом этого является личность правителя Египта и Сирии XIII века Султана Бейбарса.

В марте 2023 года в честь празднования 800-летия Султана Бейбарса, основавшего кыпчакское государство мамлюков в Египте и Сирии, планируется ряд мероприятий, как в Египте, так и в Казахстане. Одним из ключевых станет торжественное открытие древней мечети Султана Бейбарса в районе аз-Захирия египетской столицы. Тема освещения исторического наследия выдающегося сына казахской степи в преддверии празднования 800-летия Султана Бейбарса займет особое место во взаимодействии двух стран в области информации.

Отметим, что в рамках подготовки к юбилею казахская сторона внесла свой существенный вклад в реставрацию мечети Султана Бейбарса в Каире. К слову, об этом отметил Касым-Жомарт Токаев на встрече в сентябре с Верховным имамом «аль-Азхара» Ахмедом ат-Тайеба.

Фото:akorda.kz

Также в течение года шли переговоры по налаживанию сотрудничества в сфере транспорта, молодежи и спорта, историко-культурного наследия. По этим направлениям прошли ряд встреч казахстанского посла в Египте Кайрата Лама Шарифа с членами египетского правительства.

Сегодня прорабатываются курсы повышения квалификации для казахстанских реставраторов и других специалистов. Египет выразил готовность направить профессоров и специалистов в Казахстан для подготовки казахстанских кадров и обучения студентов по археологии.

Египетская сторона заинтересована в совершенствование двусторонней договорно-правовой базы, повышению финансовой и инвестиционной активности двух стран. В сфере банковского дела с ведущими банками Египта и Ближнего Востока обсуждалось сотрудничество с МФЦА, включая сферу исламского банкинга, они получили приглашения на 13-е заседание Астанинского экономического форума, который пройдет в мае следующего года.

В целом, египетский рынок с населением более 100 млн. человек рассматривается перспективной страной для наращивания казахстанского экспорта. Не использован полностью и торговый потенциал воздушных перевозок скоропортящихся грузов.

ИЗРАИЛЬ

В конце года было анонсировано открытие прямого авиасообщения с Израилем. Так, в сентябре 2023 года Air Astana запустит рейс Алматы-Тель-Авив.

В этом году Казахстан перенимал и обменивался опытом с Израилем в сфере контроля и выпуска деклараций на товары, а также мониторинга за контейнерными перевозками. Так, казахстанская делегация во главе с Председателем Комитета государственных доходов посетила Израиль, где посетила таможенные пункты на границе с Иорданией и международном аэропорте Бен Гурион, ознакомившись с системой проверки безопасности и сканирования товаров.

В сфере здравоохранения с Израилем подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере медицины и здравоохранения. Документ подписан Министром здравоохранения Ажар Гиният во время ее визита в Тель-Авив для участия в 72-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. Меморандум предусматривает дальнейшее развитие взаимодействия по таким направлениям как фармакология, трансплантология, биомедицина, цифровизация здравоохранения, персонализированная медицина и др.

В июле в Астане прошло 9-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а в Иерусалиме состоялись 11-е политические консультации между МИД Казахстана и Израиля.

В этом году на израильский рынок несколько продвинулась отечественная продукция. На полках израильских супермаркетов появились конфеты кондитерской фабрики «Рахат». Дистрибьютеры планируют расширить ассортимент казахстанских товаров макаронами и прохладительных напитков

Мнениями о сотрудничестве со странами региона с нами поделилась эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик:

- Если мы говорим о том, каким образом развивались отношения Казахстана с нашими партнерами на Ближнем востоке, то нельзя не отметить, что частота визитов и встреч в рамках как двусторонних, так и многосторонних форматов, увеличилась. Только за этот год президент Казахстана совершил официальные визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Иран, Саудовскую Аравию. Также Казахстан посетил эмир Катара. И вот по результатам всех этих договоренностей мы можем говорить о том, что стороны расширили спектр договоренностей об увеличении как торгово-экономического сотрудничества, так и транспортно-логистического взаимодействия, и, безусловно, финансового направления.

Особый интерес в данном отношении представляет будущее взаимодействие с Иранской стороной, потому что в начале декабря 2022 года стало известно о завершении переговорного процесса между Евразийской экономической комиссией и иранской стороной о подготовке уже полномасштабного соглашения о зоне свободной торговли. Мы ожидаем, что это соглашение будет ратифицировано правительствами всех участников соглашения.

Тем не менее, если мы выйдем на подписание этого документа в 2023 году, это будет дополнительным толчком к сотрудничеству не только в формате ЕЭС, но и импульсом в двусторонних отношениях между Казахстаном и Ираном.

Если мы говорим о проблемах, с которыми приходится сталкиваться Казахстану при взаимодействии со странами Ближнего Востока, то, безусловно, на первый план недостаточно развитый потенциал торгового оборота. Если мы посмотрим на статистические показатели по итогам 2021 года, то совокупный объем торговли между Казахстаном и странами Ближнего Востока составил всего 1,4 млрд долларов США. Сейчас по итогам периода с января по ноябрь 2022 года данная цифра уже увеличилась, она составляет порядка 1,7 млрд. долларов США, что является неплохим приростом, учитывая, что год еще не завершен. Ожидается, что к отметке 2 млрд. мы приблизимся. При этом мы говорим, что это показатель сотрудничества со всеми странами такого обширного региона как Ближний Восток. И здесь ключевую роль играет в первую очередь недостаточная проработанность вопроса о номенклатуре товаров для совместного товарооборота. Потому что каждый раз, когда организовываются бизнес-поездки на министерском уровне, постоянно стоит вопрос о расширении списка возможных товаров для экспорта, а также импорта казахстанских товаров на ближневосточный рынок.

Во-вторых, существуют достаточно серьезные проблемы в налаживании транспортно-логистической связанности между регионом Центральной Азии и Ближнего Востока. В настоящий момент существует множество инициатив транспортно-логистического характера, которые направлены на то, чтобы увеличить транспортные потоки между двумя регионами. Это и транспортные коридоры, к которым присоединяется Казахстан. Мы можем назвать коридор, который выходит на Узбекистан, Туркменистан и Оман, также можем говорить о маршруте Север-Юг через Казахстан, Туркменистан в Иран, и дальше в страны Ближнего Востока и в Индию. Нужно признать, что данный маршрут представляет особый интерес для Казахстана, поскольку специально для того, чтобы получить доступ и к морскому транспортному сообщению, и выходу на ближневосточных партнеров, и была создана железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран, которая и присоединяется к развитой железнодорожной системе Исламской Республики Иран.

Если мы говорим о перспективах взаимодействия, то в первую очередь большая ставка делается на привлечение ближневосточных инвестиций в казахстанскую экономику. Очень интересным в данном отношении являются проекты совместного производства сельскохозяйственной продукции, а также проекты в зеленой энергетике. Если вы помните, то совсем недавно Казахстану удалось подписать очень перспективное соглашение с Европейским союзом по производству зеленого водорода. Так вот аналогичное соглашение в рамках переговорного процесса с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые также очень большую ставку делают на развитие зеленой энергетики, несмотря на то, что страна, как и Казахстан, является нефтедобывающим гигантом.

Главное фото:akorda.kz