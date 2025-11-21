Казахстан и Армения договорились об обмене опытом в сферах ИИ

Касым-Жомарт Токаев указал на большой потенциал сотрудничества в области цифровизации и искусственного интеллекта.

— Казахстан переживает стремительную цифровую трансформацию. Армения добилась значительных успехов в ІТ-технологиях и формировании стартап-экосистемы. Эта отрасль способна придать новый импульс развитию экономик двух стран. В этой связи мы договорились об обмене опытом в сферах искусственного интеллекта, передовых технологий и цифровых решений, а также обсудили перспективы совместных проектов. Премьер-министр Никол Пашинян проявил интерес к работе крупнейшего в регионе технопарка IT-стартапов Astana Hub и центра искусственного интеллекта Alem.ai. В следующем году на базе Alem.ai откроется Международный образовательный центр Армении TUMO Astana, — сообщил Президент в ходе брифинга для представителей СМИ.