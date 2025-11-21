РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:21, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Армения договорились об обмене опытом в сферах ИИ

    Казахстан и Армения договорились об обмене опытом в сферах искусственного интеллекта, передовых технологий и цифровых решений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    «TRIPP халықаралық бейбітшілік пен өркендеу жолы»
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев указал на большой потенциал сотрудничества в области цифровизации и искусственного интеллекта.

    — Казахстан переживает стремительную цифровую трансформацию. Армения добилась значительных успехов в ІТ-технологиях и формировании стартап-экосистемы. Эта отрасль способна придать новый импульс развитию экономик двух стран. В этой связи мы договорились об обмене опытом в сферах искусственного интеллекта, передовых технологий и цифровых решений, а также обсудили перспективы совместных проектов. Премьер-министр Никол Пашинян проявил интерес к работе крупнейшего в регионе технопарка IT-стартапов Astana Hub и центра искусственного интеллекта Alem.ai. В следующем году на базе Alem.ai откроется Международный образовательный центр Армении TUMO Astana, — сообщил Президент в ходе брифинга для представителей СМИ.

    Теги:
    Армения Казахстан Сотрудничество Казахское искусство Международные отношения ИИ
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
