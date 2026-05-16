Казахстан готовится к запуску аэротакси: где и когда начнутся испытания

В Казахстане через несколько дней планируют тестировать аэротакси eVTOL. Как сообщили агентству Kazinform в Alatau Advance Air Group Ltd., для реализации проекта выбраны летательные аппараты американской компании Joby Aviation и китайской AutoFlight.

Законодательная база в стадии подготовки

Для запуска eVTOL в Казахстане начата подготовка изменений в законодательство. 3 марта 2025 года приказом № 69 министра транспорта РК была создана рабочая группа по вопросам развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility), в которую вошли профильные госорганы, местные исполнительные органы и частные компании, включая Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG).

После изучения международного опыта участники рабочей группы подготовили проект изменений и дополнений в нормативно-правовые акты Республики Казахстан. Сейчас документ находится на рассмотрении Мажилиса.

Кроме того, в Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау», подписанный Главой государства 8 мая 2026 года, уже включены положения об «инновационной городской мобильности».

За основу взяли мировой опыт

При формировании правовой базы специалисты ориентировались на лучшие международные практики. Сотрудники AAAG совместно с международными консультантами — KPMG Южная Корея, KPMG США, Korean Airports Corporation и UrbanV (Италия), а также производителями eVTOL — изучили опыт США, Европейского союза, Южной Кореи, Китая и стран Персидского залива. Именно на основе этого анализа был подготовлен проект законодательных изменений для Казахстана.

Какие аэротакси закупят

Компания AAAG провела международный тендер среди производителей электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) из США, Великобритании, Китая и Бразилии. По итогам отбора были выбраны две модели: Joby Aviation (США) и AutoFlight (Китай).

Первые поставки запланированы на конец 2028 года — после прохождения сертификации летательных аппаратов в Казахстане.

Количество закупаемых воздушных судов пока не называется. Оно будет определено после завершения анализа рынка с учетом опыта Нью-Йорка, Шанхая и Дубая.

Чем отличаются Joby и AutoFlight

Оба летательных аппарата полностью электрические, рассчитаны на одного пилота и четырех пассажиров, а также имеют схожие показатели скорости и дальности полета. Главные различия заключаются в конструкции.

— Основным различием является количество электрических моторов (шесть у Joby, и 13 — у AutoFlight), и их конфигурация: tilt-rotor (конвертоплан) у Joby, и Lift-and-Cruise (подъемно-маршевая схема) у AutoFlight, — ответили в Alatau Advance Air Group Ltd.

Когда пройдет первое испытание

Первый демонстрационный полет китайского eVTOL AutoFlight состоится 19 мая 2026 года в Алатау. Испытания в Астане также запланированы, однако точную дату в компании обещают сообщить позже.

В Алатау уже строят первый вертипорт. Строительство первого в стране вертипорта — специальной взлетно-посадочной площадки для eVTOL — началось в городе Алатау. Именно на территории тестового центра пройдет первый демонстрационный полет. В дальнейшем здесь появится UAM Center Eurasia и первый полноценный вертипорт Казахстана.

Фото: ААК

Также планируется создание сети вертипортов в Алматы и ключевых туристических локациях Алматинской области. Сейчас этот вопрос обсуждается с городскими властями и потенциальными частными партнерами.

Сколько будет стоить поездка

Окончательная стоимость поездок на воздушном электротакси пока не определена. AAAG совместно с международными консультантами и производителями eVTOL проводит исследование, по итогам которого будет сформирована оптимальная тарифная модель для пассажиров.

Кто будет управлять аэротакси

На первом этапе полностью автоматизированного режима не будет. Управление летательными аппаратами будет осуществляться квалифицированными пилотами — в соответствии с международными требованиями и нормами авиационных властей Казахстана.

Недавно казахстанская делегация посетила тестовый центр и завод AutoFlight в Китае, где стороны согласовали демонстрационные полеты в Alatau City и Астане в 2026 году. Во время презентации летательные аппараты успешно выполнили вертикальный взлет, переход в крейсерский режим и мягкую посадку.

Ранее заместитель Премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что Алатау станет первым местом за пределами Китая, где аэротакси и дроны смогут проходить испытания на дальние дистанции на высоте свыше 120 метров. Пока такой опыт реализован только в китайском городе Шэньчжэнь.

Также в стране планируется строительство квадропортов, которые соединят Алатау, Конаев, Алматы и туристические направления региона. По словам Бозумбаева, аэротакси смогут развивать скорость до 300–350 км/ч, а перелеты между этими локациями на первом этапе будут занимать всего 10–15 минут.

В ноябре 2025 года сообщалось, что для реализации проекта воздушного такси Казахстан планирует приобрести у Joby Aviation партию электрических летательных аппаратов eVTOL на сумму 300 млн долларов.