Казахстан готов делиться с Кенией опытом в GovTech и FinTech - Президент РК

Касым-Жомарт Токаев считает важным развитие сотрудничества с Кенией в сфере искусственного интеллекта и цифровизации, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

По его словам, Кения широко известна как «Кремниевая саванна» Африки.

— Обладая глубокими компетенциями в сферах GovTech и FinTech, Казахстан готов делиться своими лучшими практиками в области решений для электронного правительства и современной банковской инфраструктуры. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и космической отрасли. Подписанные сегодня меморандумы в области IT и космических технологий, несомненно, откроют путь к продуктивному и долгосрочному партнерству между нашими странами, — подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал укрепление связей между Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) и Международным финансовым центром Найроби.

Он пригласил кенийские компании активно использовать возможности МФЦА для расширения своего бизнес-присутствия в Центральной Азии и за ее пределами.

По мнению Главы государства, сегодня туристическая отрасль Казахстана переживает активный рост. В этой связи он считает важным развитие приключенческого туризма.

Глава государства подчеркнул, что сегодняшний Форум наглядно продемонстрировал значительный потенциал двустороннего сотрудничества и общую приверженность укреплению экономических связей.

Также Уильям Руто выразил уверенность в том, что Казахстан и Кения сообща могут создать новый экономический мост между Центральной Азией и Африкой

— Призываю собравшихся здесь лидеров бизнеса перейти от диалога к заключению соглашений, от налаживания контактов к инвестициям, способным создать рабочие места, развивать промышленность во благо наших стран. Мы видим большие перспективы в установлении прямого авиасообщения между Астаной и Найроби для развития деловых связей. Я также хочу заверить Вас, что логистические порты Момбаса и Ламу будут доступны для казахстанских компаний, заинтересованных выйти на рынки Восточной Африки. Я очень рад, что сегодня мы смогли обсудить создание в Астане логистического хаба для поставок экспортных товаров из нашей страны, — сказал Президент Кении.

