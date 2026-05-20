Кения рассматривает Казахстан как важный логистический хаб

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана выразил признательность Уильяму Руто за визит в Астану и его решение привезти с собой представительную делегацию бизнесменов.

– Считаю это наглядным свидетельством Вашего твердого настроя на укрепление сотрудничества между нашими странами. Кения – очень важный для нас партнер в Африке. Мы рассматриваем Ваше государство как одно из наиболее развитых в экономическом и политическом плане на континенте и искренне рады возможности придать новый импульс нашему взаимодействию в разных сферах. Уверен, что у нас есть все возможности для успешного продвижения вперед. Сегодня мы намерены обсудить перспективы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Найроби заслуженно признан международным центром на Африканском континенте, где на постоянной основе размещены организации системы ООН. В этой связи Казахстан принял решение об открытии посольства нашей страны в Найроби, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Президент Кении отметил, что рассматривает Казахстан как важный логистический хаб для развития торговли и инвестиций.

– Уже сегодня наблюдается рост товарооборота между нашими странами. Мы видим в Казахстане точку выхода на евразийский регион – масштабный рынок, представляющий огромный интерес для экспорта нашей ключевой сельскохозяйственной продукции. В рамках моего визита мы подпишем ряд документов, которые заложат необходимую правовую основу и откроют новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества, – подчеркнул Уильям Руто.

Напомним, Президент Кении находится в Казахстане с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.



Сегодня во Дворце Независимости началась встреча Глав двух государств.