Президент Кении прибыл во Дворец Независимости для переговоров с Президентом Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Кении Уильяма Руто во Дворце Независимости в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В честь визита высокого гостя в холле Дворца Независимости выстроили почетный караул.

Фото: Акорда

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Фото: Акорда

В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Также планируется подписание ряда документов.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Кении находится в Казахстане с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.