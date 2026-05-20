    Президент Кении прибыл во Дворец Независимости для переговоров с Президентом Казахстана

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Кении Уильяма Руто во Дворце Независимости в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В честь визита высокого гостя в холле Дворца Независимости выстроили почетный караул.

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. 

    Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Также планируется подписание ряда документов.

    Напомним, Президент Кении находится в Казахстане с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

    Карина Кущанова
