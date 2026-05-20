Кенийский торговый хаб может открыться в Казахстане

20 мая Президенты Казахстана и Кении выступили на бизнес-форуме, назвав приоритеты сотрудничества между странами, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Важным приоритетом в выступлении Президента Казахстана было названо развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности между странами.

— Казахстан является признанным мировым лидером по производству основных продовольственных культур. Учитывая растущий спрос в Африке, мы заинтересованы в экспорте зерна в вашу страну. Кения, в свою очередь, славится своим великолепным чаем, кофе и цветами. Поэтому мы настроены на открытие кенийского торгового хаба в Казахстане, который откроет вашему бизнесу прямой доступ ко всему Евразийскому региону. Мы также приветствуем реализацию совместных образовательных инициатив в сфере агрономии и будем рады видеть кенийских студентов и специалистов в наших учебных заведениях, — сказал Глава государства.

По словам Президента Казахстана, важным направлением двустороннего взаимодействия также является горнодобывающая промышленность и геологоразведка.

— Казахстан и Кения богаты редкоземельными элементами и критически важными минералами. Их значение неуклонно растет на фоне увеличения глобального спроса, обусловленного энергетическим переходом, развитием цифровых технологий и передовых производственных отраслей. В этой связи мы видим значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в области геологии, разведки, добычи и переработки. Казахстан готов делиться своими знаниями и опытом в данной сфере. Мы приветствуем подписание Соглашения между «Самрук-Казына» и компанией NAMICO о реализации инвестиционных проектов в Кении, включая поиск, оценку и продвижение инициатив в области недропользования и геологоразведки. Этот документ создаст прочную основу для практического взаимодействия и запуска перспективных совместных проектов в горнодобывающем секторе, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

