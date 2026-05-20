Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Кенией — Токаев

Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Кенией. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей СМИ после переговоров с Президентом Кении Уильямом Руто, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Это первый визит главы Кении в нашу страну. Мы уверены, что этот исторический визит выведет сотрудничество двух государств на новый уровень. Кения — один из крупнейших и надежных торговых партнеров Казахстана на африканском континенте. Мы намерены и далее укреплять взаимодействие между нашими странами. Республика Кения в последние годы уверенно встала на путь развития, — отметил Президент

По словам Главы государства, страна добилась значительных успехов в таких сферах, как финансы, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Город Найроби является важным международным центром дипломатии, где эффективно работают несколько структур ООН.

— Роль Кении на мировой арене растет. Мы связываем это с взвешенной политикой и дальновидным лидерством президента Руто, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе.