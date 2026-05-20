Токаев и Руто обсудили поставки кенийской продукции в Евразию через Казахстан

Казахстан и Кения могут создать деловой совет. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей СМИ после переговоров с Президентом Кении Уильямом Руто, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Мы договорились о реализации совместных проектов в транспортной, сельскохозяйственной, промышленной отраслях, а также в сферах информационных технологий и туризма. Мы также обменялись мнениями о возможности открытия регулярных прямых авиарейсов между нашими странами. Казахстан заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерна и других товаров на африканский рынок. С этой целью мы рассмотрели вопрос использования порта Момбаса. Это один из крупнейших логистических центров в Восточной Африке, открывающий путь к восьми государствам данного региона. На сегодняшний день на рынке Казахстана уже представлен ряд кенийских товаров, включая чайную и кофейную продукцию, что можно считать свидетельством стабильных торговых отношений, установившихся между двумя странами. Кроме того, мы обсудили вопросы доставки кенийской продукции через Казахстан в страны Евразии. Мы заявили о необходимости вывода торгово-экономического взаимодействия на качественно новый уровень и выступили с инициативой создания Делового совета «Казахстан — Кения». Данный совет позволит продвигать конкретные проекты и наращивать взаимный товарооборот, — считает Глава государства.

Как отметил Глава государства, в ходе переговоров также уделено внимание развитию связей в сферах культуры, туризма, образования и науки. При этом Президент Казахстана подчеркнул, что Кения придает особое значение вопросам охраны природы и сохранения биоразнообразия, отметив, что этот подход созвучен с казахстанской идеологией «Таза Қазақстан».

— Кроме того, сегодня в столице проходит Казахстанско-Кенийский бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран. Это мероприятие, безусловно, будет способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических связей. Мы договорились поручить правительствам принять конкретные меры для активизации всестороннего партнерства, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Кения рассматривает Казахстан как важный логистический хаб.

20 мая Президенты Казахстана и Кении провели переговоры в расширенном составе. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто подписали ряд документов.