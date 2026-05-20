Президент Кении заявил о большом потенциале для сотрудничества с Казахстаном

Президенты Казахстана и Кении провели переговоры в расширенном составе, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Кении отметил, что встреча с Касым-Жомартом Токаевым в 2023 году на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стала отправной точкой для дальнейшего укрепления отношений, заложенных еще в 1993 году.

– Ваше решение, г-н Президент, назначить постоянного посла в Найроби подчеркивает важность, которую Вы и Ваше Правительство придаете отношениям между Казахстаном и Кенией. Я хочу заверить Вас, что мой визит является целенаправленным шагом, призванным укрепить сотрудничество между нашими странами. Считаю, что имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли, – сказал Уильям Руто.

Стороны также обсудили перспективы углубления партнерства в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность, возобновляемые источники энергии, информационные технологии, электронное правительство, космическая отрасль, финансы и туризм. В культурно-гуманитарной сфере было отмечено наличие значительного потенциала для налаживания тесных связей между высшими учебными заведениями двух стран, взаимной поддержки туристических инициатив, а также обмена опытом в сфере сохранения биоразнообразия.