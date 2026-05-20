    Казахстан и Кения подписали ряд документов

    По итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто приняли Совместное заявление, передает Kazinform.

    Также в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

    1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством информации, коммуникаций и цифровой экономики Республики Кения о сотрудничестве в сфере ICT и электронного правительства;

    2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством дорог и транспорта Республики Кения;

    3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма и дикой природы Республики Кения;

    4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Казына» и Государственной горно-рудной корпорацией (NAMICO);

    5. Меморандум о взаимопонимании в области дистанционного зондирования земли, разработки космических систем и применения космических технологий между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Кенийским космическим агентством;

    6. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром «Астана» и Международным финансовым центром Найроби.

    В ходе государственного визита Президента Кении также были подписаны следующие документы:

    1. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академией дипломатической службы Республики Кения;

    2. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая Палата Казахстана» и Национальной торгово-промышленной палатой Кении;

    3. Меморандум о взаимопонимании между АО «НК «Kazakh Invest» и Kenya Investment Authority;

    4. Меморандум о взаимопонимании между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Агентством по продвижению экспорта и брендингу Республики Кения.

    Ранее главы двух государств провели переговоры в узком составе. Президенты Казахстана и Кении провели переговоры в расширенном составе.

    Тамирис Әбділдина
    Автор