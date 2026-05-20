Токаев и Руто приняли участие в бизнес-форуме «Казахстан — Кения»

В своем выступлении на бизнес-форуме Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Кенией переживают значительный подъем, подкрепленный политическим решением и взаимным стремлением к укреплению двусторонних отношений, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— В ходе продуктивных и содержательных переговоров с Президентом Уильямом Руто мы подтвердили общую приверженность углублению взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру отраслей и определили новые направления партнерства. Я с оптимизмом смотрю на то, что активизация экономических связей воплотится на практике уже в ближайшее время, — сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь предложил ряд инициатив по расширению экономического партнерства.

— Необходимо учредить Деловой совет «Казахстан — Кения», который должен стать специализированной платформой для укрепления диалога в сфере торговли и инвестиций. Организация регулярных торговых миссий поможет компаниям находить точки роста непосредственно на местах. Назначение Почетного консула Казахстана в Кении в качестве координатора по вопросам бизнеса будет способствовать укреплению практического взаимодействия между предпринимателями наших стран. Также предлагается создать группу экспертов для выработки перспективных путей улучшения транспортной и логистической инфраструктуры. Убежден, что реализация этих мер позволит сформировать прочную основу для скорейшего создания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству на уровне министров. Мы также договорились направить группу представителей деловых кругов в Кению для изучения их опыта ведения бизнеса, — отметил Глава государства.

