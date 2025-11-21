РУ
    15:03, 21 Ноябрь 2025

    Казахско-армянские отношения выходят на уровень стратегического партнерства - Касым-Жомарт Токаев

    Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: Акорда

    Президент подчеркнул, что Армения является важным и надежным партнером Казахстана, а двусторонние отношения основаны на крепкой дружбе и взаимном уважении.

    – Казахстан питает особую симпатию к Армении и ее народу. Мы с большим уважением относимся к имеющей глубокие корни истории, богатой культуре и традициям армянского народа. На основе этих ценностей наше взаимодействие во всех сферах поступательно развивается. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Это подтверждают итоги моего официального визита в Армению в прошлом году и результаты сегодняшних переговоров. Казахско-армянские отношения выходят на уровень стратегического партнерства. Об этом говорится в подписанном нами Совместном заявлении. Безусловно, это решение укрепит дружбу двух стран и откроет новый этап многопланового сотрудничества. Пользуясь случаем, хочу отметить бесценный вклад уважаемого Никола Воваевича Пашиняна в укрепление отношений между Казахстаном и Арменией. Никол Воваевич Пашинян широко известен в международном сообществе как сильный лидер, дальновидный политик, выдающийся государственный деятель, – сказал Глава государства.

