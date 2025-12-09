РУ
    07:32, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» — «Олимпиакос»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги Чемпионов

    Сегодня футбольный клуб «Кайрат» проведет матч с греческим «Олимпиакосом» в рамках шестого тура общего этапа Лиги Чемпионов, передает агеентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    «Кайрат» 
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Матч пройдет в Астане и начнется в 20:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча «Кайрат» — «Олимпиакос» будет организована телеканалом «Qazaqstan».

    На данный момент «Кайрат» имеет в активе лишь одно очко. Алматинский клуб заработал его в матче с кипрским «Пафосом» (0:0). При этом команда Рафаэля Уразбахтина потерпела четыре поражения: «Кайрат» уступил португальскому «Спортингу» (1:4), испанскому «Реалу» (0:5), итальянскому «Интеру» (1:2) и датскому «Копенгагену» (2:3).

    Греческий клуб «Олимпиакос» на общем этапе Лиги Чемпионов набрал два очка в пяти матчах. Он также сыграл вничью с «Пафосом» (0:0), а еще один балл заработал в игре с нидерландским ПСВ (1:1). При этом «Олимпиакос» трижды проиграл — английскому «Арсеналу» (0:2) и испанским «Барселоне» (1:6) и «Реалу» (3:4).

    Ранее главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».

    Напомним, акимат Астаны запустит спецавтобусы к матчу «Кайрат» — «Олимпиакос» на «Астана Арене».

    Наталья Мосунова
