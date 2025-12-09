«Кайрат» — «Олимпиакос»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги Чемпионов

Матч пройдет в Астане и начнется в 20:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча «Кайрат» — «Олимпиакос» будет организована телеканалом «Qazaqstan».

На данный момент «Кайрат» имеет в активе лишь одно очко. Алматинский клуб заработал его в матче с кипрским «Пафосом» (0:0). При этом команда Рафаэля Уразбахтина потерпела четыре поражения: «Кайрат» уступил португальскому «Спортингу» (1:4), испанскому «Реалу» (0:5), итальянскому «Интеру» (1:2) и датскому «Копенгагену» (2:3).

Греческий клуб «Олимпиакос» на общем этапе Лиги Чемпионов набрал два очка в пяти матчах. Он также сыграл вничью с «Пафосом» (0:0), а еще один балл заработал в игре с нидерландским ПСВ (1:1). При этом «Олимпиакос» трижды проиграл — английскому «Арсеналу» (0:2) и испанским «Барселоне» (1:6) и «Реалу» (3:4).

Ранее главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».

Напомним, акимат Астаны запустит спецавтобусы к матчу «Кайрат» — «Олимпиакос» на «Астана Арене».