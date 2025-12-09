Добраться на матч «Кайрат» — «Олимпиакос» болельщики смогут на шаттлах

В день матча лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпиакос», который пройдет 9 декабря на стадионе «Астана Арена», для удобства болельщиков будут запущены специальные автобусные маршруты. Об этом сообщили в столичном акимате.

Всего будет задействовано около 25 автобусов. Они начнут движение с 18:00 и будут курсировать в обоих направлениях. Болельщикам рекомендовано прибыть на точки отправления заранее — к 17:30.

Отправление автобусов организовано с пяти локаций:

— парковка «Столичного цирка»;

— парковка мечети «Хазрет Султан»;

— парковка СК «Казахстан»;

— парковка Центрального парка;

— парковка «Бас Мешіт».

Параллельно полиция Астаны усилит меры безопасности. Для охраны общественного порядка и обеспечения контроля во время игры привлекут порядка 2800 сотрудников, включая патрульные подразделения, участковых инспекторов и кинологов.

В акимате уточнили, что движение по проспектам Кабанбай батыра и Туран ограничивать не планируется.

Ранее мы писали, что 18:46, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

Билеты на матч «Кайрата» с «Олимпиакосом» поступили в продажу

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» объявил о старте продаж билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», передает Kazinform.

Фото: www.instagram.com/f.c.kairat

Игра пройдет 9 декабря в 20:30 в Астане на стадионе «Астана Арена», стоимость билетов варьируется от 15 тысяч до 50 тысяч тенге, в зависимости от выбранного сектора.

Отмечено, что для оформления билетов пользователю необходимо указать ИИН, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. По правилам, в одни руки будут продавать не более 2 билетов, оплата допускается только с одной банковской карты.

SMS-уведомление покупателям билетов будет отправлено в день матча, на указанный e-mail будет направлена ссылка на QR-билет. Билеты будут доступны к покупке только в следующих приложениях: Freedom SuperApp и Qairat SuperApp.

Болельщиков попросили доверять только официальным сервисам продажи билетов.

— Остерегайтесь подделок и не приобретайте билеты через третьих лиц. Покупка билетов у неофициальных продавцов может привести к отказу в проходе на стадион, полной потере денежных средств, аннулированию билетов без компенсации. Использование официальных каналов — единственный способ гарантировать подлинность билета, безопасность сделки и доступ к матчу, — заявили в ФК «Кайрат».

Ранее сообщалось, что цены на билеты на игры «Кайрата» в Лиге чемпионов в Алматы были выше, чем в Астане. В клубе объяснили причину такой скидки.