    23:15, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Добраться на матч «Кайрат» — «Олимпиакос» болельщики смогут на шаттлах

    Акимат Астаны запустит спецавтобусы к матчу «Кайрат» — «Олимпиакос» на «Астана Арене», передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Астаны

    В день матча лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпиакос», который пройдет 9 декабря на стадионе «Астана Арена», для удобства болельщиков будут запущены специальные автобусные маршруты. Об этом сообщили в столичном акимате.

    Всего будет задействовано около 25 автобусов. Они начнут движение с 18:00 и будут курсировать в обоих направлениях. Болельщикам рекомендовано прибыть на точки отправления заранее — к 17:30.

    Отправление автобусов организовано с пяти локаций:
    — парковка «Столичного цирка»;
    — парковка мечети «Хазрет Султан»;
    — парковка СК «Казахстан»;
    — парковка Центрального парка;
    — парковка «Бас Мешіт».

    Параллельно полиция Астаны усилит меры безопасности. Для охраны общественного порядка и обеспечения контроля во время игры привлекут порядка 2800 сотрудников, включая патрульные подразделения, участковых инспекторов и кинологов.

    В акимате уточнили, что движение по проспектам Кабанбай батыра и Туран ограничивать не планируется.

    Ранее мы писали, что 18:46, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Билеты на матч «Кайрата» с «Олимпиакосом» поступили в продажу

    Алматинский футбольный клуб «Кайрат» объявил о старте продаж билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», передает Kazinform.

    Фото: www.instagram.com/f.c.kairat

    Игра пройдет 9 декабря в 20:30 в Астане на стадионе «Астана Арена», стоимость билетов варьируется от 15 тысяч до 50 тысяч тенге, в зависимости от выбранного сектора.

    Отмечено, что для оформления билетов пользователю необходимо указать ИИН, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. По правилам, в одни руки будут продавать не более 2 билетов, оплата допускается только с одной банковской карты.

    SMS-уведомление покупателям билетов будет отправлено в день матча, на указанный e-mail будет направлена ссылка на QR-билет. Билеты будут доступны к покупке только в следующих приложениях: Freedom SuperApp и Qairat SuperApp.

    Болельщиков попросили доверять только официальным сервисам продажи билетов.

    — Остерегайтесь подделок и не приобретайте билеты через третьих лиц. Покупка билетов у неофициальных продавцов может привести к отказу в проходе на стадион, полной потере денежных средств, аннулированию билетов без компенсации. Использование официальных каналов — единственный способ гарантировать подлинность билета, безопасность сделки и доступ к матчу, — заявили в ФК «Кайрат».

    Ранее сообщалось, что цены на билеты на игры «Кайрата» в Лиге чемпионов в Алматы были выше, чем в Астане. В клубе объяснили причину такой скидки.

    Теги:
    Футбол Астана ФК «Кайрат»
    Анастасия Палагутина
    Автор
