«Кайрат» — «Копенгаген»: полиция Алматы осмотрела стадион Дании перед матчем

На странице департамента полиции опубликован видеодневник с первого дня работы.

Отмечается, что изучение проводится в рамках подготовки к матчу «Копенгаген — Кайрат», а также для обмена опытом по организации охраны общественного порядка на крупных спортивных объектах.

— Сегодня мы детально посмотрели организацию входов, выходов, маршрутов эвакуации, взаимодействие служб безопасности. Есть интересные решения, которые можно адаптировать и применять у нас, в Алматы. Обмен опытом — важная часть нашей работы. Наша задача — обеспечить закон и порядок, безопасность граждан и высокие стандарты при проведении массовых мероприятий, — отметил заместитель начальника управления общественной безопасности ДП города Тимур Ногайбаев.

В первый день алматинские полицейские проанализировали схемы движения болельщиков, работу турникетов, навигацию, систему размещения персонала и технические решения, применяемые на объекте. Отдельное внимание уделялось маршрутам движения автобусов футбольных команд — они имеют отдельный въезд, чтобы избежать контакта с болельщиками. Для каждого сектора предусмотрены отдельные входные группы, биометрический контроль и куполообразные входные зоны.

Стадион вмещает 38 065 зрителей во время футбольных матчей, а во время концертов его вместимость может достигать 55 000 человек. По периметру расположено около 40 отдельных входов, что позволяет эффективно распределять потоки посетителей и снижает нагрузку на контрольные зоны.

Ранее сообщалось, что алматинские полицейские прибыли в Данию для обмена опытом по обеспечению безопасности на крупных спортивных мероприятиях.

Отметим, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Кайратом» состоится сегодня. Прямая трансляция начнется в 22:45 по времени Казахстана.