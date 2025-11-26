РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» — «Копенгаген»: полиция Алматы осмотрела стадион Дании перед матчем

    Алматинские полицейские изучают систему обеспечения безопасности на стадионе «Паркен», домашней арене ФК «Копенгаген» и сборной Дании, передает агентство Kazinform.

    о
    кадр из видео

    На странице департамента полиции опубликован видеодневник с первого дня работы.

    Отмечается, что изучение проводится в рамках подготовки к матчу «Копенгаген — Кайрат», а также для обмена опытом по организации охраны общественного порядка на крупных спортивных объектах.

    — Сегодня мы детально посмотрели организацию входов, выходов, маршрутов эвакуации, взаимодействие служб безопасности. Есть интересные решения, которые можно адаптировать и применять у нас, в Алматы. Обмен опытом — важная часть нашей работы. Наша задача — обеспечить закон и порядок, безопасность граждан и высокие стандарты при проведении массовых мероприятий, — отметил заместитель начальника управления общественной безопасности ДП города Тимур Ногайбаев. 

    В первый день алматинские полицейские проанализировали схемы движения болельщиков, работу турникетов, навигацию, систему размещения персонала и технические решения, применяемые на объекте. Отдельное внимание уделялось маршрутам движения автобусов футбольных команд — они имеют отдельный въезд, чтобы избежать контакта с болельщиками. Для каждого сектора предусмотрены отдельные входные группы, биометрический контроль и куполообразные входные зоны.

    Стадион вмещает 38 065 зрителей во время футбольных матчей, а во время концертов его вместимость может достигать 55 000 человек. По периметру расположено около 40 отдельных входов, что позволяет эффективно распределять потоки посетителей и снижает нагрузку на контрольные зоны.

    Ранее сообщалось, что алматинские полицейские прибыли в Данию для обмена опытом по обеспечению безопасности на крупных спортивных мероприятиях. 

    Отметим, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Кайратом» состоится сегодня. Прямая трансляция начнется в 22:45 по времени Казахстана. 

    Теги:
    Спорт Футбол Полиция Дания Безопасность Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают