    17:10, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Катар и США обсудили деэскалацию на фоне подготовки новых контактов по Ирану

    В Дохе усиливаются дипломатические контакты на фоне продолжающихся консультаций вокруг иранской ядерной программы и ситуации в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Day.az

    Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили вопросы региональной деэскалации и поддержания стабильности. Об этом в среду сообщила канцелярия эмира Катара.

    Стороны подчеркнули важность координации и консультаций по представляющим взаимный интерес вопросам, а также поддержки дипломатических усилий, направленных на урегулирование кризисов политическими и мирными средствами.

    Разговор состоялся на фоне подготовки к предстоящей встрече президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой, как ожидается, будет обсуждаться расширение американо-иранского диалога за рамки ядерной тематики, включая вопросы ракетной программы и региональной безопасности.

    Катар в последние месяцы активизировал контакты с региональными партнерами с целью снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном и предотвращения возможной военной эскалации.

    В этом контексте в среду в Доху прибыл Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, где он проведет встречи с катарским руководством.

    Ранее Иран и США провели непрямые переговоры в Омане, по итогам которых в Тегеране заявили о наличии оснований для продолжения дипломатического процесса. Катар также продолжает посреднические усилия по другим региональным вопросам, включая ситуацию в секторе Газа, взаимодействуя с США и Египтом.

    Катар Иран Мировые новости США
