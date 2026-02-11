Катар и США обсудили деэскалацию на фоне подготовки новых контактов по Ирану

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили вопросы региональной деэскалации и поддержания стабильности. Об этом в среду сообщила канцелярия эмира Катара.

Стороны подчеркнули важность координации и консультаций по представляющим взаимный интерес вопросам, а также поддержки дипломатических усилий, направленных на урегулирование кризисов политическими и мирными средствами.

اتصال هاتفي بين سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. https://t.co/RFwcyB2zsA — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 11, 2026

Разговор состоялся на фоне подготовки к предстоящей встрече президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой, как ожидается, будет обсуждаться расширение американо-иранского диалога за рамки ядерной тематики, включая вопросы ракетной программы и региональной безопасности.

Катар в последние месяцы активизировал контакты с региональными партнерами с целью снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном и предотвращения возможной военной эскалации.

В этом контексте в среду в Доху прибыл Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, где он проведет встречи с катарским руководством.

Ранее Иран и США провели непрямые переговоры в Омане, по итогам которых в Тегеране заявили о наличии оснований для продолжения дипломатического процесса. Катар также продолжает посреднические усилия по другим региональным вопросам, включая ситуацию в секторе Газа, взаимодействуя с США и Египтом.