Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Важно усилить меры, направленные на улучшение воспитательной работы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Важно усилить меры, направленные на улучшение воспитательной работы. Не секрет, что в этой сфере накопилось очень много проблем. Воспитательная работа в школах хромает. В последнее время в учебных заведениях участились факты буллинга, насилия, агрессии. Подобные случаи даже снимаются на камеру и выкладываются в социальные сети. Это превращается в определенную моду. Жестокость детей порой переходит все границы», - заявил Глава государства.

По словам Президента, не сходит с повестки дня и проблема семейно-бытового насилия.

«Люди, совершившие такие правонарушения, в обязательном порядке должны привлекаться к соответствующей ответственности в рамках закона. Наше успешное развитие напрямую зависит от такого важного социального института, как семья. Если в казахстанских семьях будет царить счастье и благополучие, то и будущее нашей страны будет светлым. Учитель Востока аль-Фараби говорил, что знания без должного воспитания – это враг человечества. Воспитание детей – задача в первую очередь родителей. Однако зачастую родители сами подают неправильные примеры своим детям. Некоторые безучастно, равнодушно относятся к вопросам, связанным с воспитанием детей, перекладывая всю ответственность на школы и учителей», - отметил Президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, главное богатство государства – это люди, то есть граждане.

«Это очевидно. Но как бы то ни было, родители ведь сами открывают ребенку дверь в этот мир. Они это делают не для государства, не для общества, а прежде всего для самих себя. Поэтому каждому родителю следует уделять первостепенное внимание воспитанию сознательного поколения. Необходимо, чтобы и школа выступала не только очагом знаний и просвещения, но и выполняла воспитательные функции. Задача учителя наряду со знаниями прививать ученику гуманистические идеалы. В этой связи мы как общество должны уделить этому вопросу особое внимание, активно включившись в воспитательную работу в детских садах и школах», - сказал Президент РК.