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Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме с нехваткой воды в стране

Редактор:  
Артем Волков
17 Июня 2023, 11:39
Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме с нехваткой воды в стране

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Чистота и аккуратность должны стать для нас ежедневной нормой. Благоустроенные города и села, чистые и ухоженные парки, скверы, подъезды, дворы нужны прежде всего нам самим. Все мы хотим и стремимся к тому, чтобы наши дома были уютными и красивыми. Это абсолютно нормально. Такое же отношение у граждан должно быть к общественным пространствам и нашей уникальной природе», - рассказал Президент РК.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан – это наш общий дом и только от нас зависит, каким он будет.

«Недавно наши крупные города столкнулись с нехваткой воды и перебоями в водоснабжении, что вызвало справедливое недовольство граждан. Безусловно, это серьезное упущение в работе акимов. Данную проблему нужно срочно решить. В противном случае я приму соответствующие решения. Поэтому нам следует стремиться к созиданию не по форме, а по содержанию. «Быть, а не казаться» – вот наш принцип», - добавил Президент РК.

Новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности.

«Она должна стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия. Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.


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