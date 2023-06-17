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Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 11:53
Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность Фото: t.me/aqorda_resmi

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мы должны всячески оберегать нашу молодежь от негативного влияния глобализации. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Важной задачей является воспитание подрастающего поколения. Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность. Каждая нация в мире по-своему уникальна. Мы должны это правильно понимать. Уникальность нашей нации должна заключаться в успешности. Чтобы быть успешными, нам нужно совершать конкретные дела, а не следовать громким лозунгам, живя в плену иллюзий. Это должно быть ясно и понятно всем гражданам. У нас должен быть четкий ответ на вопрос: «Каким образом мы станем успешной страной?» - сказал Президент РК.

Как отметил Глава государства, качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения.

«Новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры. Данные направления можно назвать незыблемой триадой духовного развития нашего общества. Мы должны уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения, ориентировать его на достижение благих целей. В эпоху интернета это непростое дело. Нужно сказать открыто: сейчас дети и подростки, по сути, воспитываются социальными сетями. Если мы не будем направлять детей, показывать им правильный путь – это может стать крайне опасной тенденцией. Среди молодых людей есть и те, кто посредством интернета попали в сети радикальных религиозных течений. Плохие привычки молодежи – это прежде всего упущения старшего поколения. Мы должны всячески оберегать нашу молодежь от негативного влияния глобализации», - заявил Касым-Жомарт Токаев.


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