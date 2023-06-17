Касым-Жомарт Токаев: Аул – золотая колыбель нашего народа

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Земля – наше главное богатство. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Еще одним вопросом, имеющим стратегическое значение для нашей страны, является развитие приграничных районов. Земля – наше главное богатство. Без нее не будет и нашего государства. Наши предки оставили нам в наследство огромную территорию. Мы обязаны сохранить и сделать её процветающей. Порой можно услышать мнение о том, что наша земля распродается иностранцам. Это ложь и дезинформация. По земельному вопросу мы уже приняли основополагающее решение, окончательно закрепленное законом. Мы будем всегда верны завету предков. Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Мы будем хранить её как зеницу ока. Ситуация в наших приграничных районах напрямую влияет на территориальную целостность и благополучие страны. Это вопрос стратегического значения», - заявил Президент РК.

К сожалению, в некоторых приграничных населенных пунктах численность населения резко сократилась. На это в том числе повлияло принятое в свое время решение об объединении некоторых районов. В прошлом году были созданы области Абай, Ұлытау и Жетісу. Этот шаг придал мощный импульс развитию данных регионов.

«Как известно, партия «Аманат» выдвинула ряд инициатив по восстановлению приграничных районов. Правительство по моему поручению детально рассмотрело данный вопрос. В результате мною принято важное решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского районов. Безусловно, это потребует определенной подготовительной работы. Необходимо провести соответствующие расчеты, исходя из реальных возможностей государственного бюджета. Завершив все предварительные работы в текущем году, в течение предстоящих двух лет мы начнем восстановливать указанные районы. Этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Нельзя затягивать с его решением. В целом объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Поэтому при принятии решений важно учитывать численность населения, экономический потенциал, инфраструктурные аспекты таких районов», - отметил Глава государства.

По словам Президента, он придает первостепенное значение благоустройству каждого региона и всех населенных пунктов, особенно аулов. В прошлом году после президентских выборов его первый указ был направлен именно на развитие сельских территорий. В ближайшие пять лет Правительство приложит максимум усилий для решения этой задачи.

«Аул – золотая колыбель нашего народа, взрастившая многих выдающихся деятелей, которые внесли большой вклад в развитие страны. Для поступательного прогресса нации нам необходимо основательно взяться за улучшение состояния сельских школ. Эта комплексная работа должна проводиться в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі». Важно на соответствующем уровне вести строительство, реконструкцию и оснащение сельских школ всем необходимым оборудованием», - сказал Глава государства.