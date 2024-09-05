Касым-Жомарт Токаев встретился с гендиректором МОТ Жильбером Унгбо

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Приветствуя Жильбера Унгбо, Глава государства отметил исключительную важность его визита с точки зрения придания серьезного импульса сотрудничеству между Казахстаном и Международной организацией труда.

Фото: Акорда

Президент подчеркнул роль МОТ в продвижении принципов социальной справедливости в глобальном масштабе.

– Мы строим Справедливый Казахстан, и эта концепция перекликается с вашими инициативами социальной справедливости. Миссия МОТ по обеспечению надежного, справедливого и эффективного общественного договора, а также по продвижению прав трудящихся абсолютно неоспорима. Казахстан ратифицировал 25 ключевых конвенций МОТ. Эта работа будет продолжена, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства проинформировал о проводимых в нашей стране преобразованиях, направленных на улучшение социального благополучия граждан, обеспечение верховенства закона и прав человека.

Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы на пути построения Справедливого Казахстана

Фото: Акорда

Он также рассказал Президенту о плодотворных встречах с представителями Правительства и подчеркнул лидирующую позицию Казахстана в регионе по вопросам продвижения целей и задач МОТ.

– Ваша страна прилагает значительные усилия для обеспечения благоприятных социально-трудовых условий, что соответствует инициативам нашей Организации, продвигаемым в рамках Глобальной коалиции за социальную справедливость, – подчеркнул Генеральный директор.

Собеседники условились и далее подкреплять сотрудничество практическими мерами, направленными на усиление социальной политики Казахстана и развитие взаимовыгодного партнерства с МОТ.

Ранее гендиректор МОТ принял участие в международной научно-практической конференции на тему «Продвижение социальной справедливости в эпоху экономики знаний и искусственного интеллекта» и положительно оценил работу по развитию искусственного интеллекта в РК. Также Жильбер Унгбо выступил на Съезде PARYZ.