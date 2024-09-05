Гендиректор МОТ положительно оценил работу по развитию искусственного интеллекта в РК

В Астане состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Продвижение социальной справедливости в эпоху экономики знаний и искусственного интеллекта», приуроченная к 20-летию Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения РК. Отечественные и зарубежные эксперты обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасного труда и применения цифровых технологий в данной сфере, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо дал положительную оценку проводимой в Казахстане работе по развитию искусственного интеллекта.

- Под руководством Президента Токаева Казахстан приступил к развитию ИИ. Вы рассматриваете это как возможность для инклюзивного и устойчивого развития и шанс позиционировать Казахстан как один из ключевых цифровых центров в Евразии. Недавно принятая вами Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы направлена на поддержку широкого использования технологий ИИ в правительстве и экономике. Эта стратегия уже принесла конкретные результаты, продемонстрировав значительный прогресс в области финансовых технологий и электронного правительства, - отметил Жильбер Унгбо.

Фото: Минтруда и социальной защиты населения РК

Глава МОТ озвучил ряд рекомендаций по переходу на широкое применение технологий ИИ.

- Во-первых, нам нужно определить правильные, востребованные навыки. Это потребует увеличения инвестиций в обучение взрослых, а также конкретной, проактивной политики на рынке труда, чтобы гарантировать, что преимущества этих изменений будут распределены поровну.



Во-вторых, нам необходимо защитить работников от любых негативных последствий цифровой революции. Рабочие места, связанные с ИИ, должны соответствовать стандартам достойного труда. И работники, и работодатели должны участвовать в разработке и внедрении технологий ИИ. Здесь я хотел бы подчеркнуть важнейшую роль социального диалога.



В-третьих, мы должны гарантировать, что этот переход будет руководствоваться принципами социальной справедливости. Например, что рост производительности будет распределяться поровну, и что развивающиеся страны получат поддержку для максимального использования преимуществ технологий, - подчеркнул Жильбер Унгбо.

Кроме того, генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо дал положительную оценку деятельности Научно-исследовательского института охраны труда.





- Позвольте мне отметить работу вашего Научно-исследовательского института охраны труда, который отмечает свое 20-летие. Институт провел важную исследовательскую работу по всему Казахстану и установил ценные международные партнерства. Разработанная им Концепция безопасного труда на 2024–2030 годы полностью увязана с текущим сотрудничеством с МОТ по обеспечению более безопасного труда в Казахстане, в том числе в горнодобывающей промышленности. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития этой работы, – сказал Жильбер Унгбо.

Фото: Минтруда и социальной защиты населения РК

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова подчеркнула, что Казахстан поддерживает инициативу генерального директора МОТ по созданию Глобальной коалиции за социальную справедливость и выражает готовность активно участвовать в ее работе.





- Присоединившись к коалиции, мы обеспечиваем равные возможности всем гражданам для достижения социальной справедливости. Быстрое развитие искусственного интеллекта требует новых решений. Автоматизация и цифровизациятрансформируют рынок труда, а этические вопросы становятся все актуальнее. Поэтому обеспечение плавного перехода к экономике знаний и сохранение социального равенства становится важной задачей для государства, – сказала глава МТСЗН.